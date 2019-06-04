مال وأعمال

استقرت مطالبات البنوك المحلية على القطاع الخاص بنهاية أبريل عند مستوى 38.988 مليار دينار متراجعة عن مستواها في مارس الماضي 39.252 ملياراً ، فيما ارتفعت ودائع وحسابات الحكومة لأعلى مستوياتها في 4 أشهر متجاوزة حاجز 8 مليارات دينار لتصل إلى 8.17 مليارات.

ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع لأعلى مستوى لها منذ أبريل 2018 ليستقر عند مستوى 18.497 مليار دينار وبزيادة تجاوزت حاجز المليار دينار. حيث بلغت الزيادة 1.2 مليار دينار.

وأوضحت الإحصائية إلى أن موجودات بنك الكويت المركزي ارتفعت بأكثر من مليار دينار على أساس سنوي ، من 10.249 مليارات دينار إلى 11.275 ملياراً بزيادة قدرها 1.026 مليار، فيما بلغ إجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي حوالي 11.197 مليار دينار.

وقد اقتربت الزيادة في موجودات البنوك المحلية من حاجز 4 مليارات دينار ، حيث بلغت 67.244 ملياراً دينار بنهاية أبريل، مقارنة بحوالي 63.449 ملياراً بنهاية أبريل 2018.

