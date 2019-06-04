مال وأعمال

حصلت إحدى الشركات التابعة لمجموعة الامتياز القابضة على عقد تزويد وتنفيذ أعمال في محطة الشويخ التابعة لوزارة الكهرباء والماء الكويتية، بقيمة 5.39 ملايين دينار.

وحسب بيان صادر عن البورصة ، فإن العقد يتعلق بتزويد وتنفيذ التشغيل المبدئي والصيانة لأعمال تطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود بمحطة الشويخ. وأشار البيان إلى أن مدة العقد 30 شهراً، ومن المتوقع أن تحقق الشركة التابعة نسبة هامش ربح 2 إلى 4 في المئة من قيمة العقد، مع العلم أن نسبة هامش الربح المذكور هي نسبة تقديرية وغير ثابتة، وتتغير صعوداً وهبوطاً على ضوء مراحل سير المروع، ومدة التنفيذ، ونسب الانجاز، ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع.

يذكر أن الامتياز أعلنت أمس حصول شركة تابعة لها بنسبة 50.69 في المئة على عقد توريد وتنفيذ لمشروعات الأعمال الميكانيكية مع أعمال مدينة وكهربائية وآلات دقيقة متصلة بالمصفاة، لمدة 5 سنوات، بقيمة 2.98 مليون دينار.

