مال وأعمال

«د. ب. أ»: أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال» موافقتها على شراء استثمارات مجموعة «توشيبا» اليابانية في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وتتضمن الصفقة عقدا مدته 20 عاما للحصول على 2?2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من محطة «ترين3» التابعة لشركة «فري بورت إل.إن.جي» في ولاية تكساس الأميركية واتفاقيات نقل الغاز عبر الأنابيب التي تنقله إلى محطة الإسالة. ومن المتوقع اتمام الصفقة بنهاية 2019.

وكجزء من الصفقة ستحصل «توتال» على أسهم «توشيبا أميركا إل.إن. جي» مقابل 15 مليون دولار تدفعها الشركة الفرنسية للشركة اليابانية. في الوقت نفسه من المنتظر أن يتم توقيع العقود الخاصة بأنشطة الغاز الطبيعي المسال مع شركة «توشيبا إنيرجي سيستمز أند سيليوشنز كورب» مقابل 815 مليون دولار تدفعها «توشيبا» إلى «توتال».

