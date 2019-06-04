مال وأعمال

أقرت الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات الوطنية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8 في المئة من رأس المال المدفوع بواقع 8 فلوس للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس الإدارة للشركة حمد العميري بهذه المناسبة «إننا نتطلع قدماً نحو المستقبل بكل الثقة والأمل لتحقيق المزيد من النجاح والازدهار، ونحن على يقين بأن شركة الاستثمارات الوطنية ستواصل سعيها الجاد للمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي والارتقاء بمهاراتها وقدراتها الرفيعة على نحو يضمن لها التميز الدائم على صعيد الأداء».

وأكد العميري في كلمته خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة 79?74 في المئة أن العام الماضي شهد تحديات كبيرة على المستوى المحلي والعالمي طالت آثارها السلبية أغلب القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وتابع أنه رغم كل هذه التحديات والصعاب لايزا ل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركة الاستثمارات الوطنية ماضيان في سياستهما التحفظية والقائمة على التوازن المبني ما بين المصروفات والإيرادات واقتناص الفرص الاستثمارية محسوبة المخاطر وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن التنفيذ المحترف للإدارة التنفيذية لتلك التوجيهات عكس مدى متانة المركز المالي للشركة الذي أصبح قادراً على مواجهة الظروف والتغيرات في بيئة العمل الاقتصادية، ما يجعلها حصينة تجاه استيعاب الأحوال الاقتصادية غير المستقرة.

وبالنظر إلى النتائج المالية للشركة فقد بلغ إجمالي موجودات أصول الشركة 197?279 مليون دينار مقارنة بـ 193?595 مليون دينار لعام 2017 أي بزيادة قدرها 1?9 في المئة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 2?1 في المئة ليصل إلى 177?526 مليون دينار في نهاية عام 2018 مقارنة بـ 173?912 مليون دينار في نهاية عام 2017، وبلغ صافي الربح 7?365 ملايين دينار والايرادات الشاملة الاخرى 2?830 مليون دينار، يعزى كلاهما لمساهمي الشركة الأم. واظهرت اجمالي الايرادات الشاملة للسنة 10?456 ملايين دينار بزيادة وقدرها 9?78% مقارنة بـ 9?524 ملايين دينار خلال العام السابق.

وعن اجمالي الايرادات افاد بأنها بلغت ما قيمته 15?336 مليون دينار منخفضة بنسبة 26% مقارنة بـ20?839 مليون دينار في نهاية عام 2017 فيما انخفضت اجمالي المصروفات بنسبة 25% لتصل إلى 7?327 ملايين دينار في نهاية عام 2018 بعدما كانت 9?828 ملايين دينار في نهاية عام 2017. واستقرت ربحية السهم عند 9 فلوس للسهم الواحد مقارنة بـ 12 فلسا للسهم في نهاية عام 2017.

وبين العميري ان الشركة تتمتع بأسس استثمارية صلبة ومتينة وروافد مستقرة، من ابرزها قطاع مينا للاستثمارات المسعرة احد الروافد الرئيسة لايرادات الشركة، حيث استطاع القطاع وبكل اقتدار ان يحافظ على ريادته من خلال الاداء المتميز لمنتجاته.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم «مما لا شك فيه ان الاداء المتميز لصناديقنا الاستثمارية خلال عام 2018 عكس مدى نجاح الشركة في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة قادرة على تطبيق اساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والاحكام واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على امكانيات النمو وتحقيق عوائد مالية مميزة، لافتا الى تفوق صناديق الاستثمارات على نظيراتها في السوق، حيث حصلت شركتنا على ثلاث جوائز، ليعكس هذا التكريم السجل الناجح والاداء المتميز للشركة في ادارة الصناديق الاستثمارية، ومع الاداء المستحق لهذه المنتجات الاستثمارية، فان الشركة دائما تسير بخطى ثابتة في اعتماد مبدأ مشاركة نجاحاتها وانجازاتها مع المساهمين، حيث تفخر الشركة بتوزيع ارباح نقدية قياسية لحاملي الوحدات في هذه الصناديق عن اداء 2018، اكبرها حجما كان لصندوق الوطنية الاستثماري الذي فاقت حجم توزيعاته النقية ما يزيد على 10 ملايين دينار وبعائد جاري يتجاوز 8% وذلك عن ارباح عام 2018.

ولفت الى ان القطاع حافظ على التدفق المنتظم لايرادات خدماته الاستشارية جنبا الى جنب مع دخوله في استثمارات جديدة ومتنوعة محققاً افضل استخدام للموارد المالية المتاحة بالشركة واقصى عائد على الاستثمار لمساهمي شركة الاستثمارات الوطنية.

وعلي نحو ملحوظ، بين المخيزي ان قطاع الاستثمارات المصرفية حقق ربحا استثنائيا تعزو ايراداته بشكل اساسي الى ارباح ناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، والى توزيعات الارباح وايضا ارباح من شركات زميلة وتابعة، اضافة الى ايرادات الخدمات الاستشارية المالية، حيث حقق القطاع النجاح في التخارج من ثلاثة استثمارات محلية وعالمية محققا عوائد اجمالية بلغت حوالي 3?07 ملايين دينار.

وذكر ان هناك العديد من عمليات الاستحواذ التي تمت عام 2018 حيث ناهزت تلك العمليات ما يقارب من 20 مليون دولار.

