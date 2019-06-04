مال وأعمال

واصل فريق بيت التمويل الكويتي «بيتك» التطوعي جهوده في تقديم خدمة الضيافة والمشاركة في تنظيم صلاة القيام في 5 مساجد في محافظات الكويت المختلفة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعم الجهود التطوعية في محتلف المناسبات.

ولقيت مشاركة فريق «بيتك» التطوعي إشادة واستحسانا كبيرين من المصلين ورجال الامن والداخلية والقائمين على التنظيم في صلاة القيام. وتأتي هذه المبادرة التي دأب «بيتك» على القيام بها سنويا ضمن اطار برنامجه الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 5»، والحرص على التواصل مع المجتمع في مختلف المناسبات، واستمرارا لريادته في المسؤولية المجتمعية.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل «بيتك» حملة مشروع افطار الصائم، حيث يقوم فريق «بيتك» التطوعي بتوزيع 1000 وجبة افطار صائم يوميا بـ6 مواقع مختلفة، تأكيدا على التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية، وايمانا بأهمية هذه المبادرة انسانيا واجتماعيا لأهمية دورها في تعزيز الروح التطوعية لدى الشباب، والمساهمة في غرس وتعميق مفهوم العطاء بين ابناء المجتمع.

واختتم «بيتك» مشاركته في حملة «رمضان أمان» والتي تنظم بشراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية، ومركز العمل التطوعي، حيث قام من خلالها فريق «بيتك» التطوعي بالمشاركة بتوزيع 100 ألف وجبة إفطار في عدد من أهم التقاطعات الرئيسة قبل وقت الإفطار، بهدف المساهمة في نشر التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الافطار.

ويشمل برنامج «بيتك» الرمضاني أنشطة ومساهمات اجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، وزيارات لجهات مختلفة ومسابقات وغبقات وعروض وأنشطة رياضية وشبابية تؤكد ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، والحرص الكبير على تحقيق التنمية المستدامة.

