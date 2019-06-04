مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت الأسهم الأوروبية من جديد بعد أن وجهت الصين تحذيرا جديدا لواشنطن بشأن التجارة ما أثار مخاوف من حدوث ركود بينما ضغطت صفقة شركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق لشراء شركة أميركية نظيرة لها على قطاع التكنولوجيا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المئة ، ليواصل الخسائر التي سجلها يوم الجمعة والتي قادته لتسجيل أسوأ أداء شهري في العام الحالي.

ونزل المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر بشكل خاص بالمخاطر التجارية 0.7 في المئة إلى أقل مستوى في شهرين. وتراجعت أسواق الأسهم عالميا في مايو وفقد المؤشر ستوكس ما يزيد عن ستة في المئة بعد سلسلة من التطورات الجديدة في حرب التجارة التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الصين ودول أخرى أقنعت بعض المستثمرين بأن الانزلاق نحو الركود أمر محتمل خلال العام المقبل. وبالنسبة لأنباء الدمج والاستحواذ، اتفقت شركة إنفنيون الألمانية على شراء نظيرتها الأميركية سيبريس لأشباه الموصلات في صفقة تُقيم الشركة عند تسعة مليارات يورو شاملة الديون. وتراجعت أسهم إنفنيون خمسة في المئة لتتذيل المؤشر ستوكس 600. وفقد قطاع التكنولوجيا، المنكشف بشدة أيضا على قضية التجارة، 1.1 في المئة ونزل سهما اس.تي ميكروالكترونيكس وايه.اس.ام انترناشونال لتصنيع الرقائق أكثر من واحد في المئة لكل منهما.