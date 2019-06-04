مال وأعمال

زار البنك التجاري الكويتي رجال جناح طيران الشرطة في قاعدة الشيخ نواف الأحمد الجوية- التابعة لوزارة الداخلية لمشاركتهم مأدبة الإفطار في هذا الشهر الفضيل، وذلك تقديراً لدور رجال جناح طيران الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان سلامة وأمن وراحة الجميع في كافة الأوقات وخصوصاً خلال ساعات الذروة في شهر رمضان. وفي هذا السياق، صرحت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع قائلة « تأتي مشاركة أسرة البنك التجاري لرجال جناح طيران الشرطة مأدبة الإفطار في إطار الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي ينظمها البنك خلال شهر رمضان وانطلاقاً من إيمانه بأهمية دعم رجال الأمن تقديراً وعرفاناً لجهودهم وإخلاصهم وعطائهم المستمر ودورهم المهم في حماية الوطن» .

