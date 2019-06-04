مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 2 يونيو الحالي والذي أعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار أسبوعياً.

وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: خالد عبد العزيز عبد الله الفوزان، حليمة عبدالجليل قاسم بولند، فاطمة محمد ربيعة حسين ربيعة، حمدة جاسم أحمد السعد،و فاطمة شيخان حسن علي. هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثاني على الجائزة البالغ قيمتها 250,000 دينار في 26 يونيو المقبل، يليه السحب ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 500,000 دينار أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. ويتعين على العملاء إلى الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دنيار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار. في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار. من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائياً إلى السحوبات الأسبوعية في غضون يومين. وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع السنوية والسنوية المقبلة في عام 2019، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب. علاوة على ذلك، يكافأ العملاء الأوفياء بفرص الولاء. فرص الولاء عبارة عن إجمالي الفرص التي اكتسبها العميل في السنة السابقة والتي تضاف إلى العام المقبل كمكافأة له على ولائه. تطبق الشروط والأحكام. وفي عيد الفطر السعيد، سيواصل بنك الخليج خدمة عملائه على مدار الساعة عن طريق مركز خدمة العملاء، وذلك على الرقم 1805805. كما ستعمل أجهزة الصرّاف الآلي التفاعلية التابعة لبنك الخليج خلال العطلة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 مساءً في كل من الفروع التالية: الجابرية، والعدان، والفحيحيل (إلكترونيات الغانم) والسلام (جنوب السرة). وبإمكان العملاء أيضاً استخدام خدمة الـ «واتس آب» على الرقم 65805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، أو زيارة موقع البنك الإلكتروني www.e-gulfbank.com، للحصول على المزيد من المعلومات حول أحدث منتجات وخدمات البنك. إلى جانب ذلك، يستطيع العملاء أيضاً إجراء معاملاتهم من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال أو من خلال متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

