مال وأعمال

اطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع بنك الكويت الوطني خدمة «الروبوت الآلي» (اسألني) (ASK ME) وذلك في مبنى الركاب رقم 4 ضمن سعيها نحو تقديم أفضل وأحدث الخدمات لركابها، حيث تقوم هذه الخدمة بالرد على استفسارات الركاب وعن خدمات الخطوط الجوية الكويتية بالاضافة إلى أن هذا الجهاز أو (الروبوت) يعتبر بمثابة خدمة استعلامات متجولة خاصة بالخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الكويتية لتساعد الركاب على الاجابة عن استفساراتهم في حال احتاجوا للمساعدة.

وبهذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم: «يسرنا أن نعلن وبالتعاون مع بنك الكويت الوطني عن اطلاق خدمة جديدة في مبنى الركاب رقم 4 وهي خدمة (اسألني) أو (ASK ME) من خلال الروبوت الآلي، حيث ستقدم تلك الخدمة لركابنا حلولاً وخيارات كثيرة وذلك عبر الرد على استفساراتهم واسألتهم في حال تطلب الامر لذلك، كما أن تلك الخدمة تؤكد يوماً بعد يوم تطور وتحسن خدمات الطائر الازرق لما فيها خدمة للوطن وعملاء الشركة الذين وثقوا بالسفر على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية».

وأشار الجاسم إلى أن هذه الخدمة أتت ضمن سعي الشركة الحثيث والمستمر نحو توفير أفضل الخدمات بالاضافة الى مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومواكبة أحدث ما تقدمه تكنولوحيا قطاع الطيران بالنسبة للخدمات والمنتجات التي تجعل من تجربة السفر على الخطوط الجوية الكويتية مريحة ولا تنسى، لاسيما وأن هذا النوع من الخدمة سيوفر الجهد والوقت على ركاب الخطوط الجوية الكويتية.

و أضاف الجاسم: «أن خدمات الخطوط الجوية الكويتية لا تقتصر اليوم على ما يتم تقديمه في مبنى الركاب رقم 4 أو مكاتب المبيعات فحسب، بل أننا حريصون على افتتاح محطات صيفية والتي أعلنا عنها مؤخرا وذلك حرصا من الناقل الوطني بتوفير الوجهات المرغوبة لدى عملاء الخطوط الجوية الكويتية وتوفير كل سبل الراحة والترفيه لهم سواء على الارض قبل الصعود إلى الطائرة أو من خلال الخدمة التي تقدمها على متن طائراتها ضمن طاقم ذي خبرات عالية مدرب بشكل جيد لخدمة الركاب والاجابة على استفساراتهم فهمي تضع رضا العملاء ضمن أولوياتها وخدمتهم أحد اهداف الشركة الرئيسة».

و اختتم الجاسم تصريحه بتقديم الشكر لبنك الكويت الوطني على هذا التعاون الذي هو ليس بالأول من نوعه كما أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى دائما لبحث سبل التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص لتبادل التعاون ولتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

والجدير بالذكر أن الكويتية قد أعلنت عن افتتاح محطاتها الصيفية للعام 2019 وهي فيينا، ملقا، طرابزون، بودروم، شرم الشيخ، الإسكندرية، تبليسي، ونيس، حيث ركزت الكويتية على هذه المحطات وذلك بحسب متابعة ودراسة لرغبة المسافرين لموسم الصيف.