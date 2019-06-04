مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من شهرين في الوقت الذي أثار فيه تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية على المكسيك المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي ودفع المستثمرين صوب المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا. و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1311.24 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 مارس عند 1312.60 دولار للأوقية. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1316.20 دولاراً للأوقية. ونزلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وأسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط لأدنى مستوى في عدة أشهر في ظل تنامي التوترات التجارية.

