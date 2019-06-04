مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة عن تعاونها مع سلسلة المتاجر الكويتية «ترولي» لتقديم تجربة جديدة وحصرية عبر متجر متكامل متوفر للركاب المسافرين على متن رحلات طيران الجزيرة.

ويتوفر أكثر من 100 منتج مختلف في المتجر الجوي، منها منتجات العناية الشخصية والعناية بالأطفال ومنتجات الطعام والمشروبات والألعاب والعناية بالبشرة والإلكترونيات وغيرها.

معلقاً على هذه الشراكة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «نواصل في طيران الجزيرة توفير خيارات مريحة ومناسبة لعملائنا لنعزز تجربة السفر التي يحظون بها على متن رحلاتنا. ويسرنا اليوم أن نتعاون مع «ترولي» التي تُعد أكبر سلسلة متاجر في الكويت وذلك لتقديم مجموعة واسعة من منتجات التجزئة التي يحتاج إليها الركاب خلال سفرهم وذلك من راحة مقعدهم.»

وسيكون المتجر متاحاً لركاب درجة الأعمال والدرجة السياحية، علاوة عن منتجات السوق الحرة.

ومن ناحيته، قال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «ترولي»، محمد بودي: «يسعدنا في «ترولي» أن نكون أول شركة في الشرق الأوسط تقدم مفهوماً فريداً لمعنى المتجر الجوي، إذ سنوفر فئات متعددة من المنتجات على متن رحلات طيران الجزيرة لتمكين الركاب من شراء ما يحتاجون إليه أثناء السفر. إنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل مع طيران الجزيرة لأخذ كلتا العلامتين الكويتيتين إلى آفاق جديدة من التقدّم.»

