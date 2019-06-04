مال وأعمال

سنغافورة- «رويترز»: انخفضت أسعار النفط بنحو واحد في المئة، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد على ثلاثة في المئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

و بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 61.28 دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1.1 في المئة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.09 دولاراً للبرميل منخفضة 41 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

تأتي الانخفاضات بعد تراجع السعر ما يزيد عن ثلاثة في المئة ليصبح مايو أسوأ شهر للعقود الآجلة للخام منذ نوفمبر الماضي.

وقال ميثون فرناندو محلل الاستثمار لدى ريفكين للأوراق المالية في مذكرة يوم الاثنين «أسعار النفط تنخفض بفعل توترات تجارية جديدة بعد أن أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب توترات التجارة العالمية عبر التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك، إحدى أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومورد كبير للنفط الخام».

وقال بنك باركليز في مذكرة نُشرت يوم الجمعة إن استهلاك الولايات المتحدة من النفط في مارس «انخفض على نحو كبير على أساس سنوي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2017... إذ هبط الطلب على البترول نحو 370 ألف برميل يوميا على أساس سنوي».

ومن ناحية اخرى، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن هناك إجماعا ناشئا بين مجموعة أوبك على مواصلة عملها صوب تحقيق استقرار السوق في النصف الثاني من العام وفقا لما نقلته صحيفة عرب نيوز المملوكة للسعودية عنه

وفي ذات الاطار قال مصدر بقطاع النفط السعودي إن المملكة ضخت 9.65 ملايين برميل يوميا من النفط، لتخفض الإنتاج بأكثر من المستهدف بموجب اتفاق عالمي لتقليص إمدادات النفط، ومستوى الإنتاج المستهدف لأكبر مصدر في العالم للنفط بموجب اتفاق تقوده أوبك لخفض الإمدادات يبلغ 10.3 ملايين برميل يوميا.

ومن ناحية اخرى، قالت شركة إنيوس للبتروكيماويات التابعة للملياردير جيم راتكليف إنها ستستثمر ملياري دولار لبناء ثلاثة مصانع في السعودية ضمن مجمع للبتروكيماويات لأرامكو السعودية وتوتال.

