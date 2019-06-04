اقتصاد مصر

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه وقال المصدر إن القانون الحالي كان قد وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسمال البنك خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروع القانون عرف البنك المركزي كجهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما حدد أهدافه وفقا لأحكام الدستور في ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقلال الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وأوضح أن مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي كي يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

وحدد مشروع القانون بحسب المصدر، الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي قبل تعيينه وكذلك في نائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، مع تنظيم التفويض في الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.

وأشار المصدر إلى سعي مشروع القانون إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص بها وذكر أن مشروع القانون كفل للبنك المركزي تحديث الوسائل التي يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.

ومن ناحية أخرى، وافق البنك المركزي المصري، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20 بالمائة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

وأضاف المركزي في بيان له، أن تلك النسبة الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه وافق على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر في المئة على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق.

وأوضح المركزي أن تلك الموافقات تسير في ضوء المحددات التي وضعها البنك حيث وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10 في المئة من رأس المال الأساسي للبنك.

كما تتضمنت المحددات ألا تتجاوز حصة البنك 50 في المئة من رأسمال الصندوق حتى يدخل ضمن المجموعة المصرفية، و أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذلك الالتزام بجميع الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP.

كما يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية، وأن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.

وأوضح المركزي أن المحددات يجب أن تتضمن النظام الأساس للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية.

