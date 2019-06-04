اقتصاد مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي بنسبة 27.6 في المئة خلال الربع الثالث من يوليو وحتى سبتمبر عام 2018.

وقال الجهاز في بيان له، إن قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) بلغت 185.3 مليار جنيه خلال الربـع الثالث لعام 2018 مقابل 145.3 مليار جنيه خلال الربع لعام 2017. وأضاف المركزي، أن نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن يساهم بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث حيث بلغت 20.8 في المائة، ويليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 16.1 في المئة ثم نشاط صناعة المواد الكيميائية الأساسية والأسمدة والألياف والخيوط الصناعية بنسبة 15.5 في المائة من قيمة الإنتاج الصناعي. وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة المواد والمنتجات الكيميائية 28.8 مليار جنيه للربع الثالث عام 2018 مقابل 14.8 مليار جنيـه للربع الثالث عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 94.4 في المائة، وذلك بسبب زيادة إنتاج المنظفات والأسمدة الزراعية وزيادة حجم الطلب. وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة الأثاث 0.8 مليار جنيه للربع الثالث عام 2018 مقابل 0.4 مليار جنيه للربع الثالث عام 2017 بنسبة زيادة 94.3 في المائة، وذلك بسبب زيادة عدد العقود الموقعة. كما بلغت قيمة الإنتاج لصناعة منتجات المعادن اللافلزية 1.3 مليار جنيه للربع الثالث عام 2018 مقـابل 1.4 مليار جنيه للربع الثالث عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5.3 في المئة.

