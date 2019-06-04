اقتصاد مصر

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك حقق صافي ربح قدره 129 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام مقابل 115 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 12 في المئة مدعوما بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 40 في المئة وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36 في المئة عن العام الماضي. وأضاف أن البنك رفع محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 5 في المئة لتسجل نحو 14.2 مليار جنيه في مارس 2019، مقابل 13.5 مليار جنيه في ديسمبر 2018 كما سجل ودائع العملاء 38.5 مليار جنيه في مارس 2019.

وأعلن البنك عن الإطلاق الرسمي لخدمات المحفظة الذكية (SCB E-WALLET)، التي تقدم خدمات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة عن طريق الهاتف المحمول في خطوة تتماشى مع توجهات الدولة نحو إتاحة الخدمات المالية والدفع الإلكتروني لجميع فئات المجتمع، واستمرارًا لدعم جهود البنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي وأوضح «رفاعي» أن استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة تهدف إلى الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى.

