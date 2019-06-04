اقتصاد مصر

اعلنت وزارة قطاع الأعمال العام بمصر، تنظيم مؤتمر للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في جميع المجالات بمطلع يوليو المقبل. وقالت الوزارة في بيان لها ، إنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق أفريقيا في أكتوبر 2019، بما يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، مع توفير باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.

وأضافت الوزارة، أنه من المستهدف أيضاً إحياء الخط الملاحي «الرورو» بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذي أثبت نجاحاً كبيراً في عام 2010، وتوقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي في 2011، ومازال عليه طلب كبير من جانب المصدرين.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحري والشركات التابعة لها لمد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجيستية للمصدرين والمستوردين.

وأوضح الوزير هشام توفيق، أن المشروع يهدف لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور

المهم الذي يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.

