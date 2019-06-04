اقتصاد مصر

قال رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال (SPMD)، المدرجة في بورصة النيل، إن الشركة تعتزم الدخول في البورصة الرئيسة خلال العام الحالي، عن طريق زيادة رأس المال. وأضاف المهندس محمود لاشين، أن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها لأكثر من 100 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن الشركة لديها خطة توسعات خلال الـ3 سنوات المقبلة في دولة السودان، وتستهدف من خلالها افتتاح 5 أفرع على مستوى أنحاء الجمهورية، وتعمل في العيادات والمعامل. وأوضح لاشين، أن الشركة تمتلك فرعاً في السودان بالخرطوم، تم افتتاحه منذ عام ونصف العام، وذلك الفرع يعتبر الانطلاقة الأولى لشركة سبيد ميديكال خارج مصر، ويعمل في العيادات والمعامل.