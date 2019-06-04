اقتصاد مصر

قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تكليف مستشار مالي مستقل، لتحديث دراسة وتقرير القيمة العادلة لشركة النيل للسكر التي تسعى الشركة للاستحواذ عليها. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن تحديث دراسة وتقرير القيمة العادلة لتأخذ في الاعتبار نتائج القوائم المالية المدققة للنيل للسكر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، ونتائج القوائم المالية المدققة المعتمدة من إدارة الشركة التي سيتم إصدارها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي. وكان مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وافق على زيادة رأسمال الشركة لـ6.25 مليارات جنيه، بعد الموافقة على صفقة الاستحواذ على النيل للسكر. واعتمد مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار، في وقت سابق، تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة لأسهم رأسمال النيل للشركة بنحو 2.84 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 3.76 مليارات جنيه.

وقالت شركة أوراسكوم للاستثمار في وقت سابق، إنها حددت قطاع صناعة السكر في مصر ليكون بمثابة حجر الأساس الذي ستبنى عليه مشروعاتها المستقبلية في قطاع التصنيع الزراعي والغذائي.

