اقتصاد مصر

استوردت مصر عشرات السلع والمنتجات من 5 دول مختلفة، خلال شهري يناير وفبراير 2019 بإجمالي تجاوزت قيمته 5 مليارات دولار بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء، تمثلت أهم الدول المصدرة لمصر خلال أول شهرين من العام الحالي في : «الصين، السعودية، أميركا، ألمانيا، روسيا»، وقد احتلت الصين المركز الأول، بين الدول الخمس كأكبر دولة مصدرة لمصر.

بلغت واردات مصر من الصين 1.991 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير 2019، تلاها في المركز الثاني من حيث ارتفاع قيمة الواردات منها، المملكة العربية السعودية، والتي بلغ حجم السلع المستوردة منها 933.418 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها من العام الحالي.

شكلت واردات مصر من الدول الخمس المذكورة نسبة 40.9 في المئة من إجمالي وارداتها خلال شهري يناير وفبراير 2019، والتي بلغت قيمتها نحو 12.4 مليار دولار، ومقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، ارتفعت واردات مصر من تلك الدول الخمسة المذكورة بنسبة 2.1 في المئة بالرغم من تراجع وارداتها الكلية.