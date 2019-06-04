اقتصاد مصر

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن بدء طرح 250 قطعة أرض بمساحة 20 مليون متر مربع، غير مستغلة، بالمحافظات بعد عيد الفطر، وقالت إنه تم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات، تمهيداً لطرحها في مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير بجانب سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية البالغة نحو 38 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن رئاسة الجمهورية دشنت قاعدة بيانات لجميع أراضي جهات الولاية بهدف تنظيم الطروحات بشكل جيد، وأن الوزارة تنسق حالياً مع رئاسة الجمهورية لطرح الأراضي غير المستغلة، مشيرة إلى أنه في سبتمبر الماضي تلقت جهات الولاية على أراضي الدولة تعليمات جديدة تقضي بضرورة الحصول على موافقة مؤسسة الرئاسة، قبل طرح أراضٍ لإقامة مشروعات على مساحة تزيد على 10 أفدنة بالمنطقة الملاصقة للطرق الحرة، و10 آلاف متر مربع بالأراضي الشاطئية. وعن تطوير شركة الحديد والصُلب المصرية ، أكدت الوزارة أن هناك لجنة لدراسة وتحديد مصير الشركة بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة للدخول بشراكة لتطويرها، لافتة إلى أن اللجنة يرأسها رئيس الوزراء المصري السابق م.شريف إسماعيل وأعضاؤها من الكلية الفنية العسكرية وهدف اللجنة هو حسم مصير الحديد والصلب ودراسة سبل وقف خسائرها.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من وضع خطط تفصيلية لإصلاح 24 شركة خاسرة

من أصل 26 شركة، مشيرةً إلى أنه من بين الـ26 شركة تم إغلاق واحدة فقط وهى القومية للأسمنت بعد بيان انعدام جدوى كل البدائل بشأنها، وجارٍ حالياً دراسة بدائل مختلفة بشأن شركة الحديد والصُلب.

