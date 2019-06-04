اقتصاد مصر

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 9 يونيو المقبل في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية 7عمارات تشمل 168 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، للفائزين بها. وقال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة م.عادل النجار إنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158-160-210-211-212-213-214)، موضحاً أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

يشار إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، وافق أخيراً على السير في إجراءات التعاقد والاستلام للعملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بمشروعات الإسكان التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (دار مصر سكن مصر امتداد الرحاب مدينتي) بمدينة القاهرة الجديدة، والراغبين في السداد بنظام التمويل العقاري.

