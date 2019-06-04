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توقعت إدارة الارصاد الجوية أن يكون الطقس خلال أيام عيد الفطر شديد الحرارة ورطباً نسبيا نهارا ولاسيما في الجزر والمناطق الساحلية وحارا ورطبا نسبيا مساء.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الادارة ضرار العلي لـ «كونا أمس ان البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين نشاطا في الرياح الشمالية الغربية الجافة بلغت سرعة هباتها اكثر من 60 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق أدت إلى إثارة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة. وتوقع العلي ان يكون طقس اليوم شديد الحرارة ورطبا نسبيا خاصة في الجزر والمناطق الساحلية نهارا وحارا ورطبا نسبيا مساء مع رياح متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومترا في الساعه على السواحل. واضاف ان طقس المناطق البرية غرب البلاد حار مع رياح شمالية غربية تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 45 و48 درجة مئوية والصغرى ما بين 28 و33 درجة مئوية.

وأشار الى أن الطقس نهار غد الاربعاء رطب نسبيا يزداد في الجزر والسواحل ليكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا نهارا ورطبا مساء مع استمرار الرياح متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة.

وذكر العلي أنه من المتوقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة ورطبا نسبيا نهارا وحارا نسبيا ورطبا مساء خاصة في الجزر والسواحل يومي الخميس والجمعة مع استمرار الرياح متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة.

