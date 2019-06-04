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الأقصر- د. ب. أ: يستقبل المصريون ليلة رؤية هلال عيد الفطر المبارك، باحتفالات خاصة تتفرد بها مصر عبر تاريخها الاسلامي، لكن احتفالات القاهرة بحلول ليلة الرؤية والعيد في العصر الفاطمي اتسمت بطقوس وعادات وتقاليد أكثر تفردا. واهتم خلفاء الفاطميين اهتماما خاصا باستقبال الأعياد، من خلال تقديم الأطعمة في موائد كبيرة يتم دعوة الناس اليها، وكان يطلق على تلك الموائد اسم «الأسمطة»، فكانت تمد الموائد وتعد ألوان الطعام بكثرة.

ويقول الباحث المصري في شؤون التراث، شحاته عيسى ابراهيم، في كتابه «القاهرة» «كان السماط يقام في يوم عيد الفطر مرتين بطول 300 ذراع وعرض سبعة أذرع، فكان يبدأ اعداد السماط الأول قبيل صلاة العيد بحضور وزير الخليفة، ويمد للضيوف من خاصة وعامة الشعب عقب انتهاء صلاة العيد». وأشار الباحث الى مد سماط آخر من فضة يطلق عليه اسم «المدورة» وعليه أوانٍ من الفضة والذهب، ويوضع في وسط السماط (المائدة) 21 طبقا كبيرا عليها 21 خروفا، و350 دجاجة، و350 حمامة، بجانب انواع كثيرة من الحلوى. ولفت الى أنه يقدم في السماط أطباق حلوى وزن كل طبق 17 قنطارا، حيث يتم دعوة العامة والخاصة لتناول الطعام والحلوى بحضور الخليفة في مائدة تمتد من بعد صلاة عيد الفطر وحتى الظهر. وكان الخلفاء الفاطميون يخرجون للاحتفال بقدوم العيد في مواكب «غاية في الأبهة والفخامة»، يحيط بهم العسكر وتحيط بهم فرق الموسيقى والخيالة. وكما تقول الدكتورة سعاد ماهر محمد، في كتابها الموسوعي «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ان الاحتفال بعيد الفطر كان يبدأ في ختام شهر رمضان، حيث كان الخلفاء يختتمون الليلة الأخيرة من رمضان باستدعاء المقرئين للاحتفال بليلة العيد، فيبدأون في قراءة آيات الذكر الحكيم، بأحسن الاصوات ثم يجئ بعد ذلك الخطباء. وأشارت الى أن المؤذنين يكبرون ويهللون ثم ينشدون أدعية صوفية الى أن ينثر عليهم الخليفة من الشرفة الدنانير والدراهم، وتوزع عليهم اطباق القطائف مع الحلوى و«خلع العيد».

