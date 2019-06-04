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الوفيات


خير الله خالد صالح النجدي، (63 عاماً)، شيع، الرجال: العدان، ق8، ش5، م6، ت: 99898125، النساء: مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق1، شارع المسجد الأقصى، م61
طيبه عبدالله عبدالمحسن الصبيح، (89 عاماً)، شيعت، الرجال: الفيحاء، ديوان الفضالة، ق8، مقابل بيت التمويل الكويتي، ت: 96060604، النساء: قرطبة، ق1، شارع محمد الحمود العبدالوهاب، م16، ت: 55434840
رقية حسين علي آل عباس، أرملة عباس حسين رمضان، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، ت: 99610516، النساء: بنيد القار، حسينية سيد علي، ت: 65883848
سيف زايد الدغيم العدواني، (83 عاماً)، شيع، الرجال: العارضية الصناعية، قاعة المباركية، مقابل المعهد التجاري، ت: 55999362، النساء: ضاحية عبدالله المبارك، ق2، ش217، م3
معصومة السيد عبدالله حسين، زوجة غالب عبدالله الحسان، (52 عاماً)، شيعت، الرجال: صباح السالم، ق13، ش1، ج6، م32، ت: 99001253، النساء: صباح السالم، ق11، ش2، ج4، م19
مشاعل عبدالله سعوي البذالي، زوجة علي عايد الجميلي، (41 عاماً)، شيعت، الرجال: الصليبخات، ق3، ش112، ج6، م29، ت: 50404148، النساء: الصليبخات، ق3، ش112، ج6، م57، ت: 94754339
شيخة عيد إبراهيم المسلم، زوجة خليل إبراهيم محمد الشامي، (78 عاماً)، شيعت، الرجال: الشويخ السكنية، ديوان القناعات، ت: 99565641، النساء: جنوب السرة، الشهداء، ق1، ش101، م4
هيا عبدالله بلال، أرملة عنبر ماجد المطيري، (75 عاماً)، شيعت، الرجال: المقبرة فقط، ت: 66566553، النساء: جابر الأحمد، ق2، ش216، م651
يوسف محمد عبدالرحمن القصار، (56 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: جنوب السرة، حطين، ق2، ش220، م13، النساء: فهد الأحمد، ق3، ش309، م22
إنا لله وإنا إليه راجعون


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