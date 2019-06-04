مصابيح

الطاقة الفنية العالية التي يتميز بها الفنان الشامل بشار الشطي تجعله يذهب الى مناطق بعيدة من الحضور الفني العالي الكعب.

قد لا يكون ذلك الممثل المبهر، ولكنه ممثل يمتلك ادواته وخبرته وحلوله ولكنه حتما فنان شامل يقرن كل ذلك باللياقة العالية بل «الجبارة» القادرة على تحويل ساعات اليوم الواحد الى نبض وحياة وعمل وارتباطات وايقاع لا يهدأ وانجازات تستحق منا اكثر من وقفة وتحليل.

واذا كان حاضرا متجليا في «دفعة القاهرة» فان حضوره لا يتوقف عند حدود الممثل وتلك الشخصية الجدلية التي يقدمها عبر شخصية يوسف وعلاقته مع دلال (فاطمة الصفر) والكاتبة الذكية والعميقة من قبل الكاتبة هبة مشاري حمادة في مقابل الحلول التي تعتمد في احيان كثيرة على الاداء الجسدي من قبل بشار المتميز والذي يخلق حالة من التناغم مع اللياقة العالية التي يتحرك بها وتتحرك بها الشخصية.

وهو في «دفعة القاهرة» المشارك في الانتاج وكم اخر من البصمات التي تتطلب اكثر من وقفة.

بذات الايقاع العالي واللياقة المتقدة دهشنا الفنان بشار الشطي عبر اعلان زين رمضان كلمات هبة مشاري حمادة والحان بشار ومشاركة الكبيرتين نجوى كرم وشيرين عبدالوهاب واخراج سمير عبود، حيث تجليات اللحن مع المفردات والمضامين التي تذهب الى آفاق التسامح والمحبة وقبول الاخر وهو في حقيقة الامر ليس مجرد اعلان بل موقف وبيان تنطلق حلوله على صعيد الكلمة واللحن من ذلك النهج البعيد المنال.

بشار الشطي ليس مجرد اسم لفنان بل هو حفنة من المبدعين تزدحم داخل ذلك الجسد والعقل والكيان.

فنان خارج الاطر النمطية التقليدية المستعادة والمشاهدة والمكررة والمسموعة سواء عبر ما يقدمه امام الكاميرا كممثل او عبر حلوله اللحنية الذكية التي تداعب الذات والعقل والفؤاد.

الطاقة الفنية العالية التي يتحرك بها الفناان بشار الشطي لا تقتصر على شهر رمضان بل هي في حالة من التوقد تتواصل على مدار العام حيث يظل ذلك النبض متوهجا مقرونا بالحلول المتجددة فنا ولحنا.

من اقترب من اعماله في اوبريت «الكويت فعلا غير» يعي تماما نوعية الحلول التي قدمها والتي ستظل خالدة وهكذا مع جملة البصمات حتى تلك التي تبدو هامشية بالنسبة للبعض كما في اعلان «اضحك» (عيادة الميدان) الذي يمتاز بايقاعه وجملته اللحنية الذي تظل نابضة حتى بعد نهاية الاعلان لانها من توقيع بشار الشطي.

بشار الشطي ليس مجرد فنان بل هو كوتة من الاحاسيس والنبض والحرفيات والمواهب ومن قبلها الخلق الفني والانساني الرائع، حيث يجدل كل ذلك بروح الفريق وهذا ما نلمسه في جملة التجارب التي يقدمها بالذات مع الكاتبة المتميزة هبة مشاري حمادة وفريق من النجوم اقترن بهم، واقترنوا به ومنهم على صعيد الذكر فاطمة الصفر وعلي كاكولي وحمد اشكناني.

وحينما نقرب العدسة اكثر فاننا نرصد كما من البصمات عبر مسيرة عامرة بالانجاز والتفرد وايضا الابتعاد عن الضوء والتصريح تاركا لاعماله ان تتبحر ولبصماته ان تبوح وانجازاته ان تتكلم.

ونكرر قد لا يكون ذلك الممثل المبهر ولكنه المبدع والمتميز والممثل الذي يذهب الى الشخصية بمفاهيم وحلول هي الانسب ولكنه في بقية الفضاءات بالذات الحلول اللحنية التي يقدمها فانه يدهشنا بل ابعد من ذلك حينما يقول يبهرنا طرباً.

هكذا هو بشار الشطي الرائع.

