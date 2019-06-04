مصابيح

كل عام وأنتم بألف خير.. وعساكم من عواده.

بعد انقضاء شهر رمضان المبارك والذي جاء على الصعيدين الاعلامي والفني حافلا بعدد بارز من الاعمال الدرامية والبرامج المتميزة على المستويين الاذاعي والتلفزيوني.

يأتي عيد الفطر المبارك حيث تؤكد الكويت بالتحديد الساحة الفنية الكويتية علو كعبها حيث اكبر عدد من الاعمال المسرحية التي تزدحم بها صالات العرض المسرحي وتجمع اكبر عدد من نجوم الساحة الفنية واجيالها.

وعلى صعيد الذكر لا الحصر نشير الى مسرحيات «ريا وسكينة» و«الثلاجة» و«I wish» و«Good Night» و«زين والاقزام الثمانية» و«عنتر المفلتر» و«ينانوة والجليعة» و«اكاندا» و«خطوات الشيطان» وسحلية ام الخلاجين» و«ليلة زفته» و«أصدقاء الغيوم».

هذا العدد من العروض يكاد يوازي ما يقدم من عروض في انحاء دول مجلس التعاون الخليجي ويزيد، كما انه يكاد يعادل ما يقدم من عروض مسرحية في جمهورية مصر العربية خلال ايام عيد الفطر، وهذا يعكس مكانة وقيمة الحركة الفنية في كويتنا الغالية ومقدرتها على تأمين وجبة مسرحية تلبي جميع الرغبات والاحتياجات من الكوميديا ونجومها الى المسرح الاستعراضي والاطفال وغيرها.

هذا العدد من الاعمال المسرحية يعكس الارضية الفنية ومستوى ولياقة كوادرنا من منتجين وفنانين وفنيين وايضا جهوزية صالات العرض ومن قبلها الانسيابية من قبل الرقابة وادارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

لذا يأتي العيد عيدين بهذا العرس المسرحي. وكل عام وأنتم بخير.

وعلى المحبة نلتقي.

