مصابيح

فور عودتها من القاهرة بعد انجاز تصوير مشاهد مسلسل «دفعة القاهرة» اكدت الفنانة فاطمة الصفي انها بدأت التحضيرات لعملها المسرحي الاستعراضي الجديد «زين والاقزام الثمانية» وفي تصريح خاص لـ«النهار» قالت الفنانة فاطمة الصفي:

ستكون هديتنا للجمهور الحبيب خلال عيد الفطر المبارك مسرحية «زين والاقزام الثمانية» تأليف هبة مشاري حمادة واخراج سمير عبود وبطولة عدد بارز من النجوم ومنهم بشار الشطي وحمد اشكناني وعلي كاكولي ونور الغندور ومروة بن صفير وفرقة شباب وغيرهم، وستقدم العروض على مسرح نادي كاظمة.

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انجزنا مسلسل «دفعة القاهرة» تقريباً بعد النصف الثاني من شهر رمضان، وسعيدة بما حصده المسلسل من نجاح ومتابعة واهتمام وهو من تأليف هبة مشاري حمادة واخراج علي العلي.

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خلال شهر رمضان عرضت لي مجموعة اعمال ومنها «انا عندي نص» مع القديرة سعاد عبدالله وايضاً مسلسل «وما ادراك ما امي» مع المتميزة الهام الفضالة والمخرج حسين الحبيبي، وهذه الايام حققت ايضاً نصيبها من النجاح والانتشار وايضاً الكتابات النقدية الايجابية.

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مسلسل «دفعة القاهرة» ليس بالمسلسل التقليدي انه تجربة درامية رفيعة المستوى على صعيد الكتابة والتمثيل والاخراج والانتاج، لذا راح يحصد النجاح.

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كل ما استطيع ان اقوله هو «عيدكم مبارك» وعساكم من عواده.

