مصابيح

تشكل الدراما الاماراتية حضورا اضافيا لرصيد الدراما الخليجية والعربية بشكل عام. عبر مجموعة جديدة من الاعمال التى راحت تطل علينا اعتبارا من اليوم الاول لشهر رمضان المبارك. فبين «الطواش» و«صندوق بريد» راحت تأرجحت أعمال الدراما الاماراتية، الأول اتخذ منحى التراث، وعاد الى الوراء عقوداً كثيرة، فيما أحداث الثاني ذهبت الى المعاصرة. مسلسل «الطواش»، من بطولة النجم الاماراتي احمد الجسمي الذي نراه ايضا من خلال المسلسل المحلي «حدود الشر» الى جوار القديرة حياة الفهد. ومسلسل «الطواش» من تأليف الكاتب الاماراتي جمال سالم في السيناريو، فيما ترك عارف الطويل بصمته واضحة على الاخراج».

يلعب الجسمي فيه دور «طوّاش» يواجه العديد من المشكلات في «الفريج»، الذي يقيم فيه، لتتقاطع الحكاية ضمن خطوط درامية عديدة، وسط مفارقات كوميدية، طالما أجاد الكاتب جمال سالم صياغتها.

ومن جديد الدراما الاماراتية يأتي مسلسل «ص. ب. 1003» للكاتب سلطان العميمي، وتولى كتابة السيناريو محمد حسن أحمد وانتاجه الفنان سلطان النيادي، في تجربة درامية جديدة من شأنها أن تستفيد من زخم الرواية الاصلية ، وحضورها على الساحة المحلية، وترفع من مستوى المنافسة في الساحة الدرامية المحلية. رواية «ص.ب 1003» بدت ثرية بأحداثها، فهي تحكي قصة صراع فكري تمتزج فيه القيم التي سادت بين عامي 1986 و1987، في مركز بريد الذيد، حيث يتم تعيين «يوسف» مسؤولاً عن صناديق البريد، وتكون مهمته الأولى انهاء اشتراك «صندوق بريد رقم 1003» للمدعو «عيسى» بسبب الوفاة، وتسليم ما بداخله من رسائل لوالده بطريقة يراعي فيها مشاعره. المنتج سلطان النيادي، لفت في احدى تغريداته على موقع «تويتر» الى أن «العمل يتطرق الى مرحلة مهمة من تاريخ الامارات في التغيرات الثقافية والاقتصادية والعمرانية».

مسلسل «ص. ب 1003»، من اخراج باسم شعبو، فيما ضمت قائمة أبطال المسلسل جاسم الخراز، وميثاء محمد، وأمل محمد، وخالد البناي، وياسر النيادي، وهدى الغانم، وريم حمدان، وبسمة مصطفى، وخديجة سليمان، وعبد الله حيدر، وعبد الرحمن الزرعوني، وعبد الله مسعود، ومحمد جمال، وخالد النعيمي، وفاطمة الحوسني، وسارة العلي.

