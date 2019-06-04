مصابيح

إذا وصفناها بأنها تعد واحدة من اهم الحالات الشديدة الاستثنائية في تاريخ السينما المصرية والعربية وفي حركة الفن المصري عبر تاريخها كله لن نتجاوز الحقيقة ولن تكون مبالغين او مجاملين الفنانة والنجمة المتعددة المواهب «لبلبة» تشكل بالفعل حالة استثنائية شديدة الندرة فهذه الطفلة الصغيرة «نونيا» التي بدأت مشوارها السينمائي في سن الطفولة المبكرة وتحولت سريعا الى «لبلبة» لتصبح فراشة صغيرة تحلق على الشاشة الفضية في الخمسينيات زمن الأبيض والأسود الجميل هي نفسها «الصبية» التي تستقبل عتبات شبابها الأول في الستينيات بالتقليد والمحاكاة والغناء والموهبة المتفجرة وهى نفسها النجمة الشابة التي تمثل وترقص وتغني في استعراضات سينما السبعينيات.. الثمانينيات وهي في شكل وتركيبة مختلفة تماما في سينما التسعينيات والألفية مع كبار مخرجي السينما عندما يكتشف فيها المبدع الراحل «عاطف الطيب» جوانب جديدة في موهبتها وقدراتها وكذلك كان الشكل والتجديد مع يوسف شاهين وسمير سيف وأسامة فوزي لتقدم هذه النجمة سلسلة من اهم وأروع افلامها مع هؤلاء الكبار وتثبت انها فنانة من طراز خاص تملك موهبة متجددة دائما موهبتها ضد الزمن حاضرة طازجة دائما واستثنائيتها في تواجدها وتواصلها علي مدي الحقب الزمنية المتعاقبة بنفس التألق والحضور والنجاح.

ورغم هذه النجومية التي تمتعت بها صاحبة هذه الموهبة والحضور والجاذبية منذ طفولتها الا انها كانسانة شديدة التواضع والبساطة مرحبة وبشوشة في اغلب لحظاتها وتشعر بتلقائيتها وعفويتها وقدرتها الدائمة على الدهشة.. وكلها صفات تؤكد وتشير الى ان الطفلة والفراشة الصغيرة مازالت تسكن وتعيش داخلها ولم تفارقها لتشكل جانبا وملمحا من حلاوة وجمال «لبلبة» الفنانة الانسانة.

في بداية الخمسينيات كان «اوبراج الأهرام» يقدم كل عام المسابقة السنوية لاكتشاف المواهب الجديدة كمسرح منوعات اعتاد ان يقدمها كل عام وأثناء اجراء المسابقة بين المتسابقين كانت هناك طفلة وقفت بمفردها ترقص وتغني دون ان تكون مشاركة في المسابقة كانت فقط في سهرة مع اسرتها الأب تاجر الجلود والأم التي كانت تدرك موهبة ابنتها وكانت تريد لها ان تكون مغنية ولاحظ القائمين على المسابقة الموهبة الفائقة لهذا الطفلة المعجزة فطلبوا للمشاركة في المسابقة وصعدت الطفلة على المسرح فأبهرت الحضور بموهبتها وحلاوة صوتها الطفولي وكان من بين الحضور المخرج الكبير نيازي مصطفي فطلب من اسرتها ان يحضروها له في استديو نحاس ووافقت الأسرة وذهبت في الموعد المحدد وكان في انتظارها المخرج الكبير ومع الكاتب والسيناريست ابو السعود الابياري الذي اخذ يسألها وتجاوب على اسئلته بلباقة وتلقائية واذا كان سؤاله الأول له عن اسمها فقالت «نونيا» لكن مع تلقائيتها وسرعة حضورها قال ابو السعود وهو ينظر الى والدتها والى نيازي مصطفى ده انتي لبلبة ومن هنا اخذت الطفلة الموهوبة هذا الاسم لبلبة ليصبح اسمها الفني الذي عرفها الجمهور به منذ ان ظهرت في اول افلامها حبيبتي سوسو من اخراج نيازى مصطفي عام 1951 وكان اول ظهر لها على شاشة السينما.

وكانت اول اغنية تقدمها هذه الطفلة المعجزة من كلمات ابو السعود الابياري في هذا الفيلم وفي العام التالي كان فيلمها «البيت السعيد» مع حسين صدقي وذات ليلية شاهدها الفنان «أنور وجدي» على احد مسارح الاسكندرية تقوم بالتقليد والمحاكاة الساخرة للأعمال الفنية التي شاهدها فانبهر بها.. واكتشف ان موهبة التقليد ملازمة لها وكانت تمارسها في المنزل مع ضيوف وأقارب الأسرة.. ومن هنا جاء فيلمها الخامس «ابرع بنات وظابط» مع انور وجدي عام 1954 ويكون فيلمها الأخير في هذه المرحلة «الحبيب المجهول» مع المخرج حسن الصيفي 1955 ليكون هذا هو فيلمها الأخير خلال هذه المرحلة التي بدت فيها اشبه لـ«فراشة صغيرة» تحلق على الشاشة الفضية تمثل وتغني وترقص ايضا في طفولة وبراءة وتلقائية ابهرت الجميع وبدأت شهرتها تتسع كطفلة معجزة.

وعن هذه المرحلة تقول «لبلبة» كل ما حدث في حياتي خلا لهذه المرحلة جاء بالصدفة ولم يكن مخططاً له.. ليس من جانبي بالطبع لأنني كنت طفلة صغيرة لم تصل بعد لمرحلة التخطيط ولم يكن من جانب اسرتي ام من شدة اعجابها بشقاوتي وقدرتي على التقليد والغناء داخل الأسرة كانت تتمنى ان اكون «مطربة» لكن ليس في هذه السن الصغيرة لذلك كل ما قدمته خلال هذه المرحلة المبكرة جدا من مشواري الفني لم يكن من اختياري ولا يمكن ان اقول انني لم اكن سعيدة به ولا مجبرة عليه فقط اتذكر انني كنت اعمل في الاستديوهات بصورة دائمة لذلك قلت ان الفن هو الذي اختارني ولم اختار الفن لكن ورغم انني لم تكن لي طفولة بالمعني المتعارف عليه للطفولة اي لم اعيش طفولتي كما تستطع اي طفلة لكن رفم ذلك لم اجد سعادتي الا في الفن.

شهدت بداية الستينيات عودة «لبلبة» للسينما بعدما انقطعت عنها منذ فيلمها الأخير.. لكن العودة هذه المرة كانت مختلفة بعد ان ودعت مرحلة الطفولة وبدت كصبية على اعتاب الشباب وكان فيلم «النغم الحزين» مع المخرج حسن الصيفي 1960 هو الذي شهد هذه العودة ثم توالت افلامها.. لكن خلال تلك الحقبة كانت لبلبة الى جانب افلامها تشارك في العديد من الحفلات العامة بالغناء والتقليد وحققت شهرة واسعة في هذا الفن كانت اشهر من يقلد المطربات صوتاً وحركة واشارات.. وتتذكر «لبلبة» انها قامت بتقليد كل نجوم الغناء الكبار لكن الوحيدة التي لم اجرؤ على تقليدها هي «أم كلثوم» الى ان شاهدتني ذات اثناء البروفات وأنا استعد للمشاركة في حفلة.. فأشادت بقدرتي على التقليد وكانت المفاجأة انها اعطتني «منديلها» فطلبت مني ان اقلدها.. وارتبكت.. لكنها شجعتني وأزالت الرهبة عني فقمت بتقليدها في وجودها وأمامها وكانت المرة الأولى والأخيرة التي اقوم فيها بتقليدها.. وكان كبار نجوم الغناء يشجعونني بل وكانوا يطلبون منى ان اقلدهم وكانوا يرون ان هذا يعد نوعاً من الدعاية لهم.. باستثناء الفنانة «نجاة الصغيرة» التي غضبت جداً عندما قمت بتقليدها اثناء احدى الحفلات التي شاركت فيها معها وسر غضبها انتي لم اخبرها وكانت فقرتي قبل فقرتها واعتبرت ان هذا ضايقها جداً.. وربما لو كنت قمت بتقليدها في حفلة اخرى لم تكن مشاركة فيها ما كانت غضبت».

وقد يبدو الأمر مثيراً للدهشة اذا عرفنا ان «لبلبة» قدمت عبر مسيرتها الفنية على شاشة السينما «86 فيلماً» لكن في مجال الغناء حققت هذه النجمة المتعددة المواهب ما يقرب من 300 اغنية وهو رقم هائل وكبير جداً لنجمة اشتهرت اكثر- خصوصا- مع الأجيال الشابة او الأكبر قليلا على انها ممثلة ونجمة سينما.

واذا كانت مرحلة الستينيات قد شهدت مرحلة الغناء والتقليد وغلب طابع المراهقة والشقاوة على نوعية ادوارها في السينما فالأمر اختلف الى حد ما في حقبة السبعينيات التي بدأتها بفيلم «رحلة شهر العسل» 1970 مع المخرج زهير بكير لكن كانت من المحطات المهمة في مشوارها السينمائي خلال تلك الفترة عندما تقابلت مع المخرج الكبير «حسن الامام» عندما اخبرها انها لم تعد الطفلة الصغيرة ولا المراهقة التي تتميز بالخفة والشقاوة وأشركها في دور اقرب الى البطولة في فيلم «بنت بديعة» 1972.. وقدمت معه بعد ذلك خلال نفس الحقبة اربعة افلام: «السكرية»- «حكايتي مع الزمان»- «اعجايب يا زمن»- «القضية المشهورة».. لكنها قدمت ايضا خلال تلك الحقبة عدد كبير من الأفلام مع مخرجين آخرين وغلب طابع الغناء والاستعراض الى جانب التمثيل على هذه الأفلام التي قدمت خلالها العديد من الشخصيات المتنوعة للفتاة والمرأة الشابة التي يغلب عليها الانطلاق والحيوية وأيضا ملامح الكوميديا.

تعتبر «لبلبة» ان افلامها مع الفنان والنجم عادل امام من اهم الأفلام في مسيرتها الفنية وتعتز دائما بأنها كونت معه «دويتو» سينمائي وحققت افلامهما معاً نجاحاً جماهيرياً واسعاً بما قدمته من كوميديا اجتماعية راقية وتعد نموذجاً للفيلم الكوميدي.. «لبلبة» شاركت مع «امام» في عدد من الأفلام في البداية لكن لا تحسب ضمن افلامها معه لأنها لم تلتق به في اي مشهد.. لكن البداية الحقيقية لهذا الثنائي كان على يد واحد من اهم من قدم الكوميديا على شاشة السينما وهو المخرج محمد عبدالعزيز من خلال فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين»1978.. بعدها تكرر اللقاء بين هذا الثنائي في اكثر من فيلم منها «مغامرون حول العالم» - «خلي بالك من جيرانك»- «عصابة حمادة وتوتو»- «احترس من الخط»- «عريس من جهة امنية».. وتقول «لبلبة» رغم ان عادل امام بحكم قدرته الهائلة وموهبته الفائقة على الكوميديا اكتشفت في اول مشهد لي معه انه يفاجئ الممثل الذي يقف امامه بحركة او لفته مفاجئة.. وتجاوبت معه على الفور لأنني لست غريبة عن الكوميديا والأداء الكوميدي.. واعتقد ان هذا التجاوب كان له دور في تأقلمنا معاً على الشاشة والحقيقة ان عادل من اكثر النجوم الذين يهتمون بالممثل الذي يشاركه العمل ويساعده تماما من اجل ان يكون في احسن حالاته بتواضع وبلا اي انانية وتشعر انه يضع كل احاسيسه ومشاعره في العمل ويهتم بكل تفاصيله ولا ينشغل بدوره هو فقط لذلك اعتز وافخر دائما بتجاربنا السينمائية التي قدمناها معاً وتجمعنا صداقة قوية من خلال الاتصال والسؤال الدائم».

وتأتي الى المرحلة الأكثر اهمية والأكثر براعة ومقدرة في مشوارها السينمائي كله حيث اظهرت جانبا كان خافيا تماما من موهبتها- ربما- لم يكن يعرفه جمهورها العريض فهذه النجمة التي ملئت شاشة السينما بالتمثيل والرقص والغناء والاستعراض وقدمت الحفلات الغنائية والاستكشات وفن التقليد والمحاكاة.. ها هي «لبلبة» تظهر بشكل وجوهر جديد تماما فاجأت به الجميع بدون غناء ولا استعراض فقط تمثيل من نوع مختلف وادوار وشخصيات لم يتوقعها الجميع وبدأت هذه المرحلة التي تعد قمة النضج بالنسبة لها نهاية الثمانينيات واستمرت في حقبة التسعينيات وسنوات الألفية.. وكانت البداية مع «عاطف الطيب» هذا المبدع الكبير الذي اكتشف الجانب الخفي من موهبة لبلبة عندما اسند لها دور المحامية الانتهازية في فيلمه الشهير «ضد الحكومة» امام احمد زكي.. ابدعت لبلبة بحكم موهبتها المتجددة في اداء الشخصية وبدت وكأنها لم تمثل في حياتها سوى هذه الشخصيات.. ثم جاءت ضربتها الثانية بنضج اكتر وبراعة فائقة في دور «فتاة الليل» المعتزلة في الفيلم الرائع «ليلة ساخنة» امام نور الشريف.. حيث وصلت في هذا الفيلم الى قمة الأداء التمثيلي وحصلت عن هذا الدور على 8 جوائز من مهرجانات سينمائية محلية ودولية.. لذلك كانت من اكثر فناني مصر حزناً على الرحيل المبكر «لعاطف الطيب» والتي قالت عنه: «جاء عاطف الطيب ليكون حدوته مختلفة تماماً في مشواري الفني كله لقد اضاء حياتي الفنية بشكل لم يحدث من قبل او من بعد احببته بعقلي واحترمته بقلبي.. جعلني ابدو بلون مختلف عن كل الواني وعن كل ما قدمته من قبل وعند رحيله احسست بشعور غريب ظل يلازمني لفترة طويلة احسست بأنني طفلة تركها اهلها عند الجيران وذهبوا ولن يعودوا.

وبعد هذا التغير الهائل والحاد في المسيرة السينمائية لهذه النجمة من خلال دفعة عاطف الطيب الذي غير بوصلتها تماماً واصلت لبلبة السير في نفس الاتجاه.. وقدمت «الآخر» مع يوسف شاهين حيث شخصية الأم المصرية الصابرة المجاهدة المطحونة.. ثم الزوجة المادية المتسلطة امام احمد زكي في معالي الوزير مع سمير سيف ثم التحفة السينمائية التي تقترب من الفانتازيا السينمائية او السينما التجريبية في «جنة الشياطين» مع محمود حميدة والمخرج اسامة فوزي- وتعود مع شاهين مرة اخرى لتقديم اسكندرية نيويورك والزوجة والأم اللعوب التي تشارك ابنتها في حب شاب صغير في فرحان ملازم ادم مع المخرج عمر عبدالعزيز وتعود للكوميديا في «وش اجرام» مع هنيدي و«بوحه» مع محمد سعد ونحن الى الرومانسية نتقدم مع محمود حميدة «يوم ما اتقابلنا» مع المخرج اسماعيل مراد.. وتجسد شخصية الطبيبة النفسية في «النعامة والطاووس» مع المخرج محمد ابوسيف.. وهو الفيلم الذي كان من بين احلام والده الراحل صلاح ابوسيف وكان يحمل اسم «تزوج وعيش سعيداً» ولم تسمح الرقابة وقتها بتصوير الفيلم واعترضت عليه.

سألتها يوماً كيف تتعامل مع ادوارها.. قالت: اتعامل مع السيناريو في البداية كرواية بقراءة محايدة واذا جذبتني اعيد القراءة ثم ابدأ في تأمل دوري والشخصية التي تم ترشيحي لها ولابد ان احبها بصرف النظر عن طبيعتها طيبة او شريرة.. وأكثر ما اهتم به هل تم كتابتها بشكل قوي يظهر ملامحها وتكوينها الانساني ام لا ثم تركيبتها الدرامية وأبعادها وأتخيل نفسي وأنا اجسدها.. وهنا اعتبر نفسي هادية ولست محترفة.. خصوصا وان الأداء التمثيلي تطور كثيراً وأصبح يبتعد عن خطابية المسرح ويعتمد اكثر على العمق والبساطة في الحركة وطريقة النطق والتعبير لذلك ادخل الى الشخصية بشكل عفوي لذلك افضل دائما ان ما يتم اخذه على شريط الفيلم النهائي تصوير مشاهدي من اول مرة لأن اعادة تصوير المشهد بالنسبة لي تفقدني احساسي بالشخصية في بعض المرات.. خصوصاً عندما تتكرر الاعادة».

وترى لبلبة ان العمل مع يوسف شاهين بقدر ما هو متعب بقدر ما هو ممتع والمتعة الأكثر في شرحه للشخصيات والجدية الشديدة التي يتعامل به مع العمل وأن يستوعب الممثل جميع شخصيات الفيلم ولا يكون تركيزه واهتمامه على دوره وشخصيته هو فقط.. وعندما يبدأ التصوير بعد الكثير من البروفات يبدو شاهين مثل «المايسترو» يقود فرقة موسيقية استوعب افرادها «النوتة» الموسيقية وحفظوها.

ترى لبلبة بعد حياتها الطويلة في الفن منذ بدايتها «طفلة» بداية الخمسينيات النقاد انصفوني والجمهور غمرني طوال هذه الرحلة الطويلة بمحبته وتشجيعه لذلك اقول دائما «إن الجمهور هو الذي «رباني».. لم اعرف في حياتي سوى الفن ورغم انني اعطيته حياتي ولم اعش الحياة الطبيعية كزوجة وان حتى تجربة الحب الوحيدة الحقيقية في حياتي والتي قد يعرفها الكثيرون لم تكتمل بالزواج.. لكن رغم هذا لست نادمة ولا انظر ورائي بغضب على العكس انا مؤمنة- بالله وقدره وأؤمن تماما ان الانسان يعيش كل خطواته وحياته التي رسمها القدر له.. لكن دائما اسأل نفسي: كيف استطعت ان استمر في الفن الى اليوم بدون توقف كل هذا العمر؟!

وسألتها يوما ألم تشعري في اي وقت بالفشل او جاءك هذا الاحساس قالت: «علاقتي الطيبة بالناس وتشجيعهم ومحبتهم الدائمة لي لم تجعلني امر بهذا الاحساس واعتقد ان هذا هو الذي جعلني استمر على مدى هذه السنوات الطويلة».. وأنا- والحمدلله- متصالحة تماماً مع نفسي ومع الزمن لذلك لم اندم على اي خطوة او قرار اتخذته.. صحيح في بعض الأحيان اشعر للحظات خوف وأقول لنفسي هذا امر طبيعي فالخوف جزء من حياة البشر الطبيعيين الأسوياء.

وبعد الكثير من التكريمات والجوائز داخل مصر وخارجها كان السؤال اي مرحلة في حياتك الفنية تستحق التكريم.. قالت بدون تردد: «اعتقد ان مرحلة الطفولة والمرحلة التي اعيشها الآن منذ ان بدأت اغير نوعية ادواري ومسيرتي الفنية».

