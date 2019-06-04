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بعد انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني سيكون الجمهور المصري على موعد مع موسم درامي آخر لكن مختلف تماماً وهي الدراما السينمائية من خلال موسم أفلام عيد الفطر الذي يعد مع موسم عيد الأضحى من المواسم السينمائية الكبرى التي يعول عليها صناع السينما المصرية الكثير من حيث الإقبال وحجم الإيرادات حيث يشكل الموسمان بأفلامهما التي- غالباً- ما تضم كبار نجوم الشباك.. السوق السينمائي الأكبر والاهم في مصر وكانا قبل عشر سنوات- تقريبا- وقبل أن يأتي الشهر الكريم خلال فصول الصيف.. يشكلان الموسم السينمائي الصيفي الذي كان يستمر على مدار أربعة شهور متواصلة ويعرض خلاله أهم انتاجات السينما المصرية لكبار نجومها.

وقد حجزت 6 أفلام موقعها من العرض في موسم عيد الفطر ومن المتوقع أن يكون التنافس بين هذه الأفلام ساخناً وشرساً تضمه من نجوم تصدروا قائمة إيرادات شباك التذاكر في السنوات الأخيرة.. وفي مقدمة هؤلاء النجوم الفنان أحمد عز وفيلمه المنتظر «الممر» الذي تجاوزت ميزانية إنتاجه حاجز الـ100 مليون جنيه مصري الفيلم من تأليف الشاعر أمير طعيمة في أول تجاربه في الكتابة للسينما أما الإخراج فهو للكبير شريف عرفه.. ويتناول الفيلم إحدى الملاحم الوطنية لبطولات القوات المسلحة المصرية أثناء حرب الاستنزاف حيث يرصد العمل الشجاعة الهائلة التي تملى بها أبطال الجيش المصري خلال هذه الحرب ودفاعهم المجيد عن ارض الوطن.. ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: هند صبري، احمد رزق، أمير كرارة، محمد فراج، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمود حجازي.. ومن المتوقع أن يشهد الفيلم إقبالاً جماهيرياً واسعاً.. ويتوقع النقاد انه الفيلم سيكون من العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية.. يذكر أن أحمد عز غاب عن شاشة دراما رمضان هذا العام من اجل التفرغ لانجاز هذا الفيلم وأيضا أفلامه السينمائية الأخرى التي وضعها على برنامجه الفني خلال هذا العام

أما النجم أمير كرارة الذي قدم على شاشة رمضان الجزء الثالث من مسلسله الناجح «كلبش» فيواصل الظهور في هذا الموسم السينمائي من خلال فيلمه الجديد «كازابلانكا» وهو من أفلام الإثارة والحركة مثل سائر أعمال كرارة سينمائيا وتلفزيونيا والفيلم من إخراج المخرج بيتر ميمي الذي أصبح القاسم المشترك في أعمال كرارة السينمائية والتلفزيونية في السنوات الأخيرة ويشارك في البطولة غادة عادل وعمرو عبدالجليل.. والفيلم من تأليف هشام هلال.. يذكر أن كرارة أصبح من نجوم الشباك في السينما المصرية في العامين الأخيرين وتجاوزت إيرادات أخر أفلامه «حرب كرموز» مع بيتر ميمي أيضا حاجز الـ 50 مليون جنيه.

ويدخل الفنان محمد سعد سباق هذا الموسم بفيلمين.. الأول الجزء الثاني من فيلمه الشهير «الكنز 2» تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة والبطولة لعدد كبير من النجوم منهم: محمد رمضان وهند صبري والفيلم دراما تشويقية اجتماعية تستلهم التاريخ عبر أجزاء واسعة من أحداثه.. أما الفيلم الثاني لمحمد سعد فهو «محمد حسين» من بيئة شعبية يواجه العديد من المواقف الحياتية الصعبة ومن بينها قصة حب من طرف واحد يعيشها مع فتاة من طبقة اجتماعية أعلى من طبقته مما يزيد من مشاكله ومتاعبه التي تغير حياته.. يشارك في بطولة الفيلم مي سليم ومحمود البزاوي وحجاج عبدالعظيم.

وبعد عودته لشاشة دراما رمضان هذا العام يعود الفنان عمرو سعد لشاشة السينما أيضا وينافس في هذا الموسم بفيلم «حملة فرعون» وتشاركه البطولة روبي ومحمود عبدالغني وحورية فرغلي ومحمد لطفي والملاكم الأميركي الشهير «تايسون» الذي كان من أهم أبطال العالم في الملاكمة الفيلم من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق وأحداثه مستوحاة من قصة «الساموراي السبعة» التي سبق وقدمتها السينما العالمية في أكثر من فيلم كما قدمها الفنان الكبير عادل إمام في فيلمه الشهير «شمس الزناتي» قبل ما يقرب من 25 عاماً. أما الفنان رامز جلال الذي اعتاد على الجدل الهائل كل عام في رمضان من خلال برنامجه السنوي الذي يعتمد على الإثارة و«المقالب» الذي يدبرها لضيوفه وبرنامجه هذا العام «رامز في الشلال» فيحاول استغلال هذا الجدل وهذه الجماهيرية في تواجه السينمائي حيث يدخل السباق هذا الموسم بكوميديا اجتماعية لا تخلو من أجواء الإثارة وفيلمه «سبع البرمبة» التي تشاركه بطولته النجمة الشابة جميلة عوض والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم .

