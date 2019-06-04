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بعد بروفات استمرت على مدى ما يقرب من أسبوعين أعقبها عرض لليلة واحدة خلال النصف الثاني من رمضان أعقبها اجازة قصيرة استمرت لعدة أيام يعود النجم يحيي الفخراني ليستأنف عروض مسرحيته الشهيرة «الملك لير» ليكون عشاق «لير» رائعة وليم شكسبير على موعد في ثاني أيام عيد الفطر المبارك مع هذا العرض الكبير والتي يعاد تقديمها هذه المرة بعيداً عن خشبة المسرح القومي التابع لمسرح الدولة في مصر والذي شهد عروضها المتقطعة على مدى السنوات العشر الماضية.

المسرحية ستقدم بإنتاج جديد لغرفة «كايروشو» وعلى مسرح «كايروفيستفيال سيتي» بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ويشارك في بطولتها إلى جوار يحيي الفخراني عدد كبير من النجوم وفناني المسرح المصري وعلى رأسهم الفنان فاروق الفيشاوي ومعه رانيا فريد شوقي، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ياسمين رئيس، أيمن الشيوي، إثراء جميل وإخراج تامر كرم.

وتتناول رائعة شكسبير دراما إنسانية تكشف أطماع البشر في كل زمان ومكان ومأساة الملك «لير» الذي قرر أن يتنازل عن عرشه ويقسم مملكته بين بناته الثلاث فتأخذ كل واحدة منهم جزءاً بحجم محبتها له.. ولأن ابنته الصغرى عبرت عن محبتها له ببساطة وبدون نفاق ومبالغة حرمها وقسم مملكته بين ابنته الكبرى والوسطى وبعد أن أصبح الملك بلا مال ولا جاه يفاجأ أن ابنتيه يعاملاه بقسوة حتى أنهما قاما بطرده وأصبح شريداً على حافة الجنون يعذبه الندم على ضياع ملكه لتنتهي حياته بصدمة مأساوية

وأكد مخرج العرض تامر كرم انه سعيد للغاية بالتعاون مع النجم الكبير يحيي الفخراني لأول مرة ويشعر بنفس السعادة مع كل نجوم العرض الكبار والشباب وسعيد بتعاونه مع شركة الإنتاج التي نزلت إلى سوق الإنتاج المسرحي كشركة خاصة تهتم بالمسرح وتهدف إلى إثراء الحركة المسرحية المصرية من خلال إنتاج أعمال مسرحية كبيرة وذات قيمة فنية وفكرية عالية قد لا يغامر مسرح القطاع الخاص بتقديمها. وأضاف العرض يقدم هذه المرة بميزانية مالية ضخمة لتحقيق عنصر الإبهار على مستوى الديكورات والأزياء والإكسسوارات والموسيقي حتى يظهر العرض بالشكل الذي يليق بقيمة «الملك لير» ومسرح شكسبير.. كما أن التوليفة الجيدة من النجوم الذين يشاركون في العرض من شأنها أن تضيف للعرض قوة جذب هائلة بالإضافة إلى النجاح الهائل الذي تحقق لهذه المسرحية على مدى سنوات عروضها السابقة أكدت أن الجمهور المصري والعربي في شوق حقيقي للمسرح الجاد الذي يحترم المشاهد ويفيده ويمتعه.

