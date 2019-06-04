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أعلنت شركة روتانا عن أسماء الفنانين المشاركين في حفلات عيد الفطر لعام 2019، ويأتي في المقدمة الفنان عبدالله الرويشد في أول حفل له بعد الإصابة يعود معافى ليشكر جمهوره، وأسما لمنور تغني للمرة الأولى في «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي»، وأصالة نصري وأصيل أبوبكر يتحدان في حفل مشترك عنوانه «الأصالة»، و«حفل الحدث» الذي يجمع استثنائيا نجوى كرم ونوال الزغبي وعاصي الحلاني.

وهذا يعكس تفوق روتانا وحرصها في جمع مختلف الفئات في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، ودورها الريادي في مجالي صناعة الموسيقى والترفيه كأكبر شركة إنتاج كما ونوعية على صعيدي المطربين والأعمال، وتكشف إدارة «روتانا» عن برمجة حفلاتها الضخمة لمناسبة عيد الفطر السعيد للعام 2019، في كل من الكويت لبنان، في الكويت، وتحديدا في «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي» سيقام في عيدالفطر حفلان، الأول، يوم الأربعاء (5 يونيو) ويجمع المطربين عبدالله الرويشد وأسما لمنّور.

ويعد هذا الحفل هو الأول لـ «سفير الأغنية الخليجية» عبدالله الرويشد بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه، ليعود بعد شفائه سالما ومتألقا أمام جمهوره الذي ينتظره بلهفة وشوق.

أيضا يعد الحفل هو الأول لنجمة الغناء المغربي أسما لمنور في صالة دار الأوبرا بـ «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي». أما ثاني حفلات عيد الفطر في الكويت ستقام يوم الخميس (6 يونيو) ويجمع النجمان أصيل أبوبكر سالم وأصالة نصري. وفيما يعد الحفل هو الأول لأصيل في «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي»، تعد هي المشاركة الرابعة لأصالة في هذا الصرح الثقافي والموسيقي العريق، هذا إذا ما علمنا كم الجماهيرية التي يحظى بها أصيل وأصالة في الكويت.

وفي لبنان، وتحديدا في فندق «فينيسيا بيروت»، سيكون الجمهور والساهرين في عيد الفطر على موعد يوم السبت (8 يونيو) مع سهرة ضخمة لا تفوّت، ويمكن وصفها بـ «الحفل الحدث»، كونها ستجمع استثنائيا ثلاثة من نجوم الغناء اللبناني المتعاقدين مع «روتانا للصوتيات والمرئيات»، هم: «شمس الأغنية» نجوى كرم، و«فارس الغناء العربي» عاصي الحلاني، و«النجمة الذهبية» نوال الزغبي.. الذين سيمتعون جمهورهم بأجمل أغانيهم وأعذب الألحان، في حفل لن يخلو من المفاجآت الجميلة التي عوّدت «روتانا» محبيها عليها.

