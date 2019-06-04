وطن النهار

نعم الوالدان لهما تعامل خاص المحبة الرفق الحنان الحب الطاعة.

اذا كان الوالدين عصبيين لازم ما نكون مثلهم بالعصبية لالالا بالعكس لازم نكون بحالة برودة لان هم الوالدان ومستحيل نبادرهم بمثلهم بالعصبية ورضى الوالدين فوق كل شيء ورضى الرب من رضى الوالدين.

الاسلوب التفاهم الطاعة تلعب دورا كبيرا في حياة الوالدين والاخذ والعطاء بالكلام وليس بالجدل والنقاش العنيف.

الآباء يعرفون مصلحة ابنائهم يعرفون مستقبلهم يعرفون الخطأ من الصح فالحق لهم انهم اكثر الناس محبة لك ومن ماتت أمه أو مات أبوه مات من يحبونه في الدنيا.

وهذا رسالة اوجهها الى كل الشباب والفتيات..

كل منا يحب أن يكون بارا بوالديه، كل منا يتمنى أن يكون بارا بوالديه

ولكن عندما يكون أحد الوالدين صعب المزاج ، أو يكون أبا يصعب إرضاءه، أبا لا يعرف معنى للتفاهم .

كيف تكون بارا مع هذا الأب؟

كيف تتعامل مع عصبية والديك؟

كيف تكسب رضى والديك دون أن تغضبهما؟

كيف ترضي ربك ببر والديك ، كيف ترضي أمك إذا كانت سريعة الغضب؟

ألم تسع يوما في أن تكون مثاليا في بر والديك ؟

كيف يكون تفكيرك عندما يصرخ أحد والديك في وجهك؟

كيف تتعامل مع والديك عندما تكون أنت على صواب والديك على خطأ؟

كيف تكون ردة فعلك عندما يستفزك أحد والديك من دون قصد منهم طبعا؟

هل تعرف بأن الجنة تحت أقدام الامهات؟

هل صرخت يوما في وجه أمك؟

هل تعترض على كل تصرفات والديك؟

هل تقنع والديك بالصراخ؟

هل تشعر بأنك الوحيد المبتلى بهذين الوالدين؟

وإذا عرفت أنه ابتلاء ألم تفكر في أن تنجح في هذا الابتلاء؟

ألم تفكر يوما بأن والديك هما أثمن ما تملك في هذه الدنيا؟

هل تناقش والديك بحدة مزاج؟

مهما كانت حالة والديك الاجتماعية والدينية والمعنوية والنفسية ، فإن عليك ببرهما بأقصى الطرق ، ارضاء ربك أولا ثم ارضاء والديك ، فرضاهما من رضى ربك ، فهما جنتك ونارك ، أسعد والديك واجعلهما راضيين عنك ، وفي حالة غضب أحدهما عليك أن تكون هادئا ، لا ترفع صوتك فوق صوت والديك ، لا ترد على كلام والديك ، كن على استعداد لتحمل كل مايصدر منهما ، ابتسم دائما في وجهيهما، حاول اسعادهما دائما ، اعلم دائما أنك محاسب على كل ما يصدر منك تجاههما بضعف ما يصدر منك تجاه أي شخص آخر .

اصبر على إيذائهما ، تحمل ظروفهم النفسية ، كن سعيدا ببر والديك وحبك لهما، اغتنم حياتهما قبل موتهما واذكرهما بالخير.... ولا تنس الدعاء لهما. وهذه الدنيا دوارة يوم لك ويوم عليك احذر وكن باراً بوالديك.

