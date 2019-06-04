وطن النهار

إن عيد الفطر السعيد فرصة عظيمة للتزاور واجتماع أفراد الأسرة لتبادل التهاني والتجمع حول مائدة الطعام في فرحة وود وبشاشة من الجميع نادرا ما تحدث في أي يوم من أيام السنة.

إن هذه الفرصة يجب اغتنامها في تصفية المشكلات العالقة في نفوس وقلوب أفراد العائلة، على أن تتم في جو من الحوار الأسري الهادئ الهادف، حتى لا تنقلب إلى خلافات تؤدي إلى زيادة المشكلة وتفاقمها وتعكر صفو الجو، كما نرى ونسمع ونشاهد كثيرا ما تحدث مثل هذه المشكلات في الأعياد.

العيد فرصة ذهبية لمن كان قاطعا لرحمه أن يصل أرحامه بزيارة أو بمال أو ببسط الوجه أو غيره، كما ننبه إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس أنهم لا يصلون أرحامهم إلا إذا وصلتهم أرحامهم وهذا مفهوم خطأ صححه النبي، صلى الله عليه وسلم بقوله: (ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها)، وعلى هذا فالذي يصل رحمه بقدر ما يصلونه لا يعد واصلا للرحم، وإنما يعد واصلا للرحم إذا وصل رحمه على العموم سواء أكان الآخرون يقابلونه بالحسنة أو بالسيئة، وما أعظم ذلك المفهوم لو أننا طبقناه فيما بيننا.

العيد مساحة للفرح والأمل والتفاؤل، وفيه يجدد المؤمن فرحته بانتمائه إلى الدين.

عيد الفطر يملك خصوصيةً كبيرةً في النفوس، إذ إنه يأتي بعد انقضاء عبادة شهر كامل، ألا وهو شهر رمضان المبارك، ففي هذا الشهر الكريم يجتهد المسلمون في العبادة من صيامٍ وصلاة وصدقات، ولهذا يكون عيد الفطر هو يوم الفرح الكبير بالنسبة لهم، وهو يوم الجائزة كما وصفه الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأن المؤمن الذي أدى العبادة على أكمل وجه يفرح كثيراً بعد انقضاء رمضان.

في عيد الفطر يزور الناس بعضهم البعض مهنئين بالعيد، وأهم ما فيه أنهم يزورون أرحامهم، ويرتدون أجمل ما لديهم من ملابس تليق بالعيد، حتى أن معظم الناس يشترون ملابس العيد ليعبروا أكثر عن فرحهم به، وأكثر من يكون فرحاً في هذا اليوم هم الأطفال الذين ينتظرون العيد بفارغ الصبر، فهو بالنسبة لهم يوم توزيع الحلويات والشوكولاتة والعيديات الكثيرة، وهو يومٌ مناسبٌ ليقضوا فيه أجمل الأوقات ويذهبوا به إلى أماكن كثيرة.

عيد الفطر ليس مجرد يومٍ عابر، بل هو يومٌ عظيم فيه الكثير من العبر، ففرحة المؤمنين بقدوم العيد يؤجرون عليها، كما أن العيد فرصة مناسبة ليجدد المؤمن طاقته الروحية ويشحن نفسه للعبادات ويؤديها بنفس الشغف الذي كان يؤديها فيه في رمضان.

العيدُ فُسحةٌ واسعة من الفرح، وفرصةٌ رائعة لنبذِ الحزن والهموم والتهيّؤ لفرحة العيد؛ لأنّ فرحة العيد شيءٌ فطريّ ينبع من الأعماق، تأتي دون أي تخطيطٍ مسبق، إذ تأتي مثل نسمة ربيعٍ هادئة تهبُّ على القلب وتسعده وتُشعل فيه قناديلَ الفرح، كما أنّ فرحة العيد هي أكثر ما يربط الإنسان بطفولته؛ لأنّ الطفولة هي الأكثر ارتباطًا بهذه الفرحة التي تُزيّنها ملابس العيد الجميلة، ومعايدات الجدّات، وفرح الآباء والأمّهات، والرحلات الجميلة، ففي العيد تجتمع كلّ أسباب الفرح، ويتهيأ القلب ليرسم الضحكة في كل معالم الجسد ليعيش فرحة العيد بكامل تفاصيلها دون أي تعكيرٍ لصفوها.

تتميّز فرحة العيد بأنّها متجددة لا يشوبُها الملل، مهما تكرّرت أو طالَ بها العمر أو الأمد.

ففي العيد يفرح الكبار والصغار، ويبتهج الأبناء والبنات، وتفوح من البيوت روائح القهوة والهيل ورائحة أقراص العيد التي تصنعها الأمّهات بحبٍ وفرح، وأجمل ما تتجلّى به فرحة العيد عند اجتماع الأهل والأحبّة والأقارب لتتبادلوا معايداتهم وضحكاتهم، وليتباهوا بما حضّروه من فرحٍ جديد وملابس جميلة وهندامٍ أنيق

فللعيد نكهةُ التميّز التي تمنح إحساسًا رائعًا لا يمكن أن يُولد إلا في العيد وعند سماع تكبيراته التي تصدح بها المآذن.

فرحة العيد فرحة قائمة في قلوب الكبار والصغار، تختبئُ طوال العام وتستيقظ ليلةَ العيد لتتسرّب إلى كل خليةٍ في الجسم، وترسم عليها ضحكتَها، فالعيد مِنحة إلهيّةٌ تأتي بعد عمل الطاعات، فيأتي لينفض غبار الأيام والتعب عن القلب، ومهما كان القلب حزينًا إلّا أنه لابدّ له وأن يشعر بجلالة قدوم العيد ولا بدّ أن يشعر هيبة حضوره

خصوصًا أنّ الفرح في العيد سُنّة يجب عدم تضييعها أبدًا مهما كانت الظروف قاسية، وحتى وإن لم يجلب الشخصُ ملابس جديدة، حتى إن كان مغتربًا أو بعيدًا أو أنّ فرحته ناقصة، إذ يجب أن يفرح الإنسان بالعيد حتى لو كانت فرحة العيد بينَه وبينَ نفسه، فهذه الفرحة الجميلة تجوب القلوب والشوارع والبيوت، وتقفز من عيون الناس ليلتقطها كل متفائلٍ يُحبّ الحياة، لهذا يقولون دومًا عن العيد إنه فرحة، بل أجمل فرحة. في العيدِ يشعرُ الجميع أنّهم أطفال، وأن فرحة العيد في قلوبهم لم تزل طازجة رغم التقدّم بالعمر، خصوصًا أن كل شخصٍ يرى نفسه في عيون الأطفال الفرحين بالعيد، فيُحاول أن يأخذ من فرحهم هذا شعلة فرحٍ يُضيء بها قلبه ليتذكّر شغف انتظاره ليلة العيد، فالتحضير والانتظار له هو الأجمل على الإطلاق، وهو الوهج الذي لا ينطفئ أبدًا.

بهذه المناسبة السعيدة الغالية يسعدني ان أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - وإلى سمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله وإلى رئيس واعضاء مجلس الأمة الموقر وإلى رئيس واعضاء مجلس الوزراء الموقر وإلى جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطبية.

وعيدكم مبارك وعساكم من عواده وتقبل الله طاعتكم وصيامكم وقيامكم.

