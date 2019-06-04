وطن النهار

الإكثار من الكعك والبسكويت والبتيفور وغيرها من هذه الأطعمة إذا أكل المسن منها القليل لا تضره، ولكن إن أكثر منها فهي تحتوي على كمية كبيرة جدا من الدهون المشبعة والسكريات والنشويات، والتي قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وإرهاقاً للكبد والقلب، كما ترفع مستوى السكر والكولسترول الضار بالدم.

تناول بحد اقصى 3 قطع من كعك العيد تقسم على مدار اليوم، مع تقليل الدهون في باقي الأكل، ويمنع مرضى القلب والسكر من أكل أكثر من قطعة واحدة يوميا لكي لا يشعروا بالحرمان من بهجة العيد.

أن هناك من العادات الغذائية في العيد ما هو مفيد مثل: أكل الحمص والترمس مع الالتزام بعد الإكثار منهم لأن الكثير من أي شيء مضر.

الترمس

وأن الحمص والترمس من الأكلات الغنية بالبروتين والألياف والألياف تبطئ من امتصاص السكريات والنشويات من الجهاز الهضمي، ويفضل لمرضى السكر أكلهم مع الكعك لتقليل الارتفاع المفاجئ في السكر بالدم. إن صحة كبار السن في العيد ترتبط بنوعية الطعام والشراب، وكذلك النشاط البدني والاجتماعي. وأنه يفضل أن يتذوق كبار السن من الكعك والبسكويت ومخبوزات العيد بدون إسراف وبكميات قليلة، إن مرضى السكر مثلاً يمكن أن يتناول قطعة واحدة فقط من الكعك والغريبة، لأن سعراته الحرارية عالية وكذلك السكريات.

تناول 3 قطع كعك كحد أقصى.

وينصح بتناول الفواكه والخضراوات والابتعاد عن الأكلات الدسمة والمقلية والإكثار من شرب السوائل والأغذية الغنية بالألياف والفيتامينات والمياه مثل: البطيخ والخوخ والمشمش.

المشروبات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية من المشروبات المدرة للبول، لذا لا يتم حسابها كسوائل ولكن يتم حساب كوب ماء إضافي لكل كوب قهوة أو شاي أو المشروب الغازي. إن النشاط الاجتماعي لكبار السن من الفسح والزيارات العائلية له تأثير إيجابي كبير على صحتهم النفسية، ويرفع الحالة المعنوية، وكذلك يعمل على تأخير الألزهايمر أو منعه.

وأنه من الضروري أن تهتم أسرة مريض الزهايمر به في العيد من خلال الخروج معه في نزهة أو زيارته وقضاء اليوم معه، لأن هذا الأمر يسهم في تحسين حالته الصحية.

إن زيارة المسنين في العيد لها تأثير إيجابي على نفسيته، ويرفع روحه المعنوية ويرفع هرمونات السعادة بالجسم، ويحسن الوظائف الحيوية للجسم. أن شعور المسن بتواجد الأسرة حوله تجعله يشعر بالأمان والطمأنينة، وتعلو كفاءة القلب والقوى العضلية.

وينصح بالابتعاد عن الموبايل أثناء زيارة كبار السن، بحيث لا تتجمع الأسرة ويكون كل فرد منهم يمسك بتليفونه، وحتى يتم قضاء يوم ممتع مع كبار السن وتتجمع الأسرة.

و أنه يمكن الخروج مع كبار السن في نزهة في أيام العيد، خاصة مريض الزهايمر، لأنه يحتاج إلى تحسين حالته المزاجية وحتى لا تسوء حالته، خاصة أن الحالة النفسية الجيدة تؤخر موت خلايا المخ. وينصح بضرورة زيارة دور المسنين ومحاولة إسعاد كبار السن هناك، حتى تتحسن حالتهم النفسية خاصة في العيد.

