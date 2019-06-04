وطن النهار

من خلال عملنا كناشطين ومهتمين في مجال عمل الأفراد والمؤسسات التي تشكل أركان المجتمع المدني، ومنذ عام 2007م تسعى اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج الشراكة الاجتماعية مع مختلف الشرائح والأطياف من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني ، وأخذنا على عاتقنا تعزيز فضيلة البر بجميع أنواعه وأشكاله، وتعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن في المجتمع، لذا تم تنفيذ وتوجيه عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن من خلال هذا المشروع التطوعي.

ومن هنا جاء اهتمام راعي الجائزة العم إبراهيم البغلي بأهمية تنفيذ مشروع جائزة البغلي للابن البار والذي يعتبر من المشاريع التوعوية والإعلامية والدينية الرائدة في دولة الكويت نعمل من خلاله على نشر الوعي المجتمعي بقضايا بر الوالدين ورعاية وخدمة وتأهيل كبار السن والعمل على تقوية ترابط المجتمع الكويتي، وتحقيق مبدأ الشراكة الاجتماعية لخدمة جميع شرائح وفئات المجتمع في دولة الكويت.

وبناء على ذلك يسعدنا مشاركتكم في صفحة أمي و أبوي تاج راسي سواء مقالات او صور أو شعر يتحدث عن بر الوالدين وكبار السن.

ومن يرغب في المشاركة في الصفحة من مواضيع تهم و تخدم بر الوالدين و كبار السن التواصل مع مشرف الصفحة خليل الخالدي: 99679770. او الحضور شخصيا في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت ــ منطقة الشرق ــ قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2) ، ويمكن االمشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghawardli.ocom

Twitter : albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

اهلا بالجميع

