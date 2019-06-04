وطن النهار

بهذه المناسبة السعيدة الغالية يتقدم رئيس مجلس ادارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البارورئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار العم إبراهيم طاهر البغلي وجميع أعضاء مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وجميع أعضاء مجلس ادارة الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن محمد وجميع اعضاء اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار.

يتقدمون بأجمل التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - وإلى سمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله وإلى رئيس واعضاء مجلس الأمة الموقر وإلى رئيس واعضاء مجلس الوزراء الموقر وإلى جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطبية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وعيدكم مبارك وعساكم من عواده وتقبل الله طاعتكم وصيامكم وقيامكم.