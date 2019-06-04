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الخرطوم - الوكالات: قتل 14 شخصا وجرح آخرون امس خلال محاولة المجلس العسكري الحاكم «فض اعتصام» المحتجين امام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم «بالقوة»، بحسب ما ذكرت لجنة اطباء السودان المركزية، فيما افاد شهود عن سماع اصوات اطلاق نار في مكان الاعتصام. وفيما اغلقت القوى الأمنية السودانية الطرق المؤدية الى موقع الاعتصام دعا قادة الاحتجاج الى «مسيرات ومواكب في كل الأحياء والمدن والقرى» والى وضع متاريس في «كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فوراً».

وقال تحالف «قوى اعلان الحرية والتغيير» في بيانات متتالية ان المجلس العسكري «غدر بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من ابناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش، مطلقاً الرصاص بسخاء حقود» وتحدث عن «محاولة لفض الاعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري» واصفا ما «يتعرض له الثوار المعتصمون» بـ«مجزرة دموية».

وقالت «لجنة اطباء السودان المركزية» في بيان اول ان «متظاهرين سلميين قتلا بالرصاص الحي بأمر من المجلس العسكري الانتقالي». وأوردت في بيان ثان «ارتقى ثلاثة شهداء برصاص المجلس العسكري ليصل عدد شهداء مجزرة المجلس الانقلابي الى خمسة شهداء» مشيرة الى «سقوط عدد كبير من الاصابات الحرجة» غير ان مصادر طبية سودانية تحدثت عن سقوط 14 قتيلا وجرح العشرات.

ودعا تحالف «قوى اعلان الحرية والتغيير» الى «العمل على اسقاط المجلس العسكري» و«تنظيم التصعيد الثوري السلمي»عن طريق «تترييس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا»، والخروج فى مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى». كما دعا الى «اعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل».

في المقابل اكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كباشي، ان القوات المسلحة لم تفض الاعتصام امام مقر قيادة الجيش بالقوة، وشدد على ان المجلس يتطلع الى استمرار الحوار مع «قوى الحرية والتغيير». وقال في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» ان المعتصمين فروا من ساحة الاعتصام بعد دخول خارجين عن القانون من ساحة كولومبيا المجاورة التي باتت تشكل خطرا على امن المواطنين.

وذكر ان «منطقة كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا امنيا كبيرا لمواطنينا». ولفت الى ان «الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على ان هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر ايضا على امن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي الى امن وسلامة المجتمع».

وأكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ان ميدان الاعتصام مفتوح امام الثوار ولا مانع للوصول اليه. وأظهرت لقطات تلفزيونية حية النار وهي تشتعل بخيام المحتجين، في الوقت الذي كان فيه محتجون آخرون يفرون من مكان الاعتصام. كما تم اغلاق الجسور على النيل التي تربط عدة مناطق بالخرطوم. كذلك اغلق آلاف المحتجين طرقاً بالحجارة والاطارات المشتعلة في مدينة ام درمان. وقال شاهد عيان ان محتجين يسدون طرقاً في انحاء عدة من الخرطوم بالحجارة والاطارات المشتعلة.

وقال احد المعتصمين عادل ابراهيم ان «اكثر من 500 عربة من قوات الدعم السريع والشرطة اطلقت علينا النار واحترقت خيامنا». واكد عبد الله الشيخ، احد سكان منطقة بري القريبة من مكان الاعتصام «سماع اصوات اطلاق نار»، مضيفا «أشاهد اعمدة الدخان تتصاعد من منطقة الاعتصام». وذكر مقيم آخر في الحي ان قوات من الشرطة تحاول طرد المتظاهرين من شارع قريب من الاعتصام.

وكان المجلس العسكري قال ان الحوادث التي تجري على هامش الاعتصام تهدد «تماسك الدولة وأمنها الوطني» ووعد بالتحرّك «بحزم» ازاء هذا الوضع بعد مقتل عدد من الأشخاص في المناطق المحيطة بمكان التجمع. وقتل عدد من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة في ظروف لم تتضح في مناطق قريبة من موقع الاعتصام. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امس تعليقات منددة بهجوم القوى العسكرية تحت هاشتاغ «مجزرة_القيادة_العامة»، و«يسقط_المجلس_العسكري».

