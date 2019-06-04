عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: حمّل «تجمع المهنيين السودانيين» ابرز قوى تحالف «الحرية والتغيير» المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن عملية فض الاعتصام امام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ودعا الى اعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس، كما دعت قوى الحرية والتغيير الى العمل على اسقاط المجلس العسكري عبر مجموعة من الخطوات الثورية.

ودعا «تجمع المهنيين» وهو احد مكونات التحالف الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان المواطنين الى الخروج للشوارع وتسيير المواكب واغلاق الشوارع والجسور والمنافذ؛ لاسقاط ما وصفه بالمجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال الثورة.

كما وجّه التجمع في بيان له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ما اسماهم الشرفاء في القوات المسلحة الى «الاضطلاع بمهامهم بالتصدي لميليشيات المجلس العسكري وحماية الثوار والمواطنين».

وقال التجمع ان المتظاهرين امام مقر القيادة للعامة للقوات المسلحة السودانية يتعرضون لـ«مجزرة» مشيرًا الى ان قوات الجيش السوداني قد حشدت اعداد كبيرة من عناصرها لفض الاعتصام باستخدام الرصاص الحي، على حد وصف التجمع.

وكانت مفاوضات نقل السلطة بين قوى اعلان الحرية والتغيير الذي يمثل تجمع المهنيين كيانه الرئيس، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد قد توقفت منذ اسابيع بعد خلافات على نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في مجلس الحكم الانتقالي المنتظر، بالاضافة الى الخلاف مع قيادة المجلس وما اذا كانت شخصية مدنية ام عسكرية.

من جهته اصدر حزب «الأمة القومي» بقيادة الصادق المهدي، امس بيانا دان فيه فض الاعتصام بالقوة في السودان معتبرا ان ما قام به المجلس العسكري يعتبر «غدرا وجريمة وتهورا». ووفقا للبيان، اشار الحزب الى ان المجلس العسكري بهذا العمل لم يعُد منحازاً الى الثورة السودانية بأي حال. وأضاف البيان «لقد اختار العسكري بوضوح ان يقف الى الطرف النقيض لخيارات الأمة السودانية.. الثورة المضادة». كما دعا الحزب جماهيره وكل الشعب السوداني للنزول الى الشوارع، واقامة عشرات الاعتصامات داخل وخارج العاصمة، بحسب البيان.

وكانت المعارضة السودانية اتهمت في وقت سابق قوات امنية باقتحام مقر الاعتصام امام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك بـ«استخدام القوة المفرطة».

وكان المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان قال في وقت سابق ان ميدان الاعتصام «فقد طابعه السلمي»، مشيرا الى تسلل مسلحين الى ساحة الاعتصام يهددون «السلم والتماسك في البلاد». وقال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق اول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، ان الجيش السوداني لن يقبل باستمرار الفوضى.

وشهد السودان منذ ديسمبر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما لبثت ان تحولت الى احتجاجات تطالب باسقاط الرئيس عمر البشير، الذي حكم السودان، منذ عام 1989.

