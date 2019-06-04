عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: حذرت السفارة الأميركية في الخرطوم، امس من ان» هجمات قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين خطأ ويجب ان تتوقف وأن المسؤولية تقع على المجلس العسكري».

وجاء في تغريدة على «تويتر»، للسفارة الأميركية بالخرطوم «المسؤولية تقع على عاتق المجلس المجلس العسكري».

وكان تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية؛ شدد على ان «المجلس العسكري لم يشكل ليحكم السودان؛ بل ليشارك في الانتقال الى حكومة بقيادة مدنية».

ودان المسؤول الاميركي في تغريدة على تويتر عمليات القتل التي حدثت في الخرطوم بجانب الطرد والمضايقات التي يجدها الصحافيين في السودان. واضاف ان قمع الحرية التعبير والاعلام من سمات النظام السابق؛ مطالبا المجلس العسكري بوقف هذه النزعة؛ واي محاولة لسلب الشعب حقه في التظاهر سلميا بلا مزيد من العنف.

وحث تيبور المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالعودة الى طاولة المفاوضات من اجل الوصول الى اتفاق عاجل

من جهته قال سفير بريطانيا لدى الخرطوم، عرفان صديق، «يساورني قلق شديد ازاء اطلاق النار الكثيف الذي كنت اسمعه من مقر اقامتي والتقارير التي تفيد بأن قوات الأمن السودانية تهاجم موقع الاعتصام ووقوع اصابات». وأضاف الدبلوماسي البريطاني في تغريده له على «تويتر»»لا عذر لأي هجوم من هذا القبيل ويجب ان يتوقف الآن».

