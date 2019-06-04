عربيات ودوليات

أكدت مصر على اهمية التزام الأطراف السودانية كافة بالهدوء وضبط النفس والعودة الى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني. وقالت مصر في بيان اصدرته وزارة الخارجية امس انها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، معربة عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل

للجرحى. وأكدت مصر دعمها الكامل للسودان في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل افضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية.

وكانت لجنة اطباء السودان المركزية المعارضة افادت بارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام امام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم امس الى تسعة قتلى. وتتهم المعارضة المجلس العسكري الانتقالي بفض الاعتصام بالقوة وباستخدام الرصاص الحي.

