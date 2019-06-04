عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: قصف الجيش الاسرائيلي مواقع عدة تابعة للجيش السوري وقوات تقاتل الى جانبه في جنوب وسط سورية ما تسبب بمقتل 15 عنصرا من هذه القوات خلال 24 ساعة. على جبهة اخرى، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دمشق وموسكو وطهران بوقف «القصف الجهنّمي» على محافظة ادلب في شمال غرب سورية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) معرباً عن اسفه لأنّ الكثير من المدنيين يروحون ضحيّة «هذه المذبحة». وتؤشر هذه التطورات الى تعقيد النزاع السوري المتواصل منذ العام 2011، مع تورط اطراف عدة فيه على الأرض، وتدخلات اقليمية ودولية. وأعلنت دمشق فجر امس انّ دفاعاتها الجوية تصدّت لـ»عدوان اسرائيلي» استهدف مطار التيفور العسكري في ريف حمص (وسط) وأسفر في حصيلة اولية عن مقتل جندي واصابة اثنين آخرين بجروح اضافة الى اصابة مستودع ذخيرة وأضرار مادية اخرى. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر عسكري قوله انّ «وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لعدوان اسرائيلي ودمّرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور». وقال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض انّ سلاح الجو الاسرائيلي اغار على المطار «الذي تتواجد فيه مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الايراني». وأضاف انّ الغارة اسفرت عن «مقتل خمسة اشخاص على الأقل، بينهم جندي من قوات النظام كما اصيب آخرون بجروح متفاوتة» مشيراً الى انّ «عدد الذين قتلوا مرشّح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة». ورفضت اسرائيل التعليق على الخبر وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي «لا نعلّق على تقارير اجنبية». وهي الضربات الجوية الاسرائيلية الثانية من نوعها التي تستهدف الأراضي السورية في غضون 24 ساعة. فقد نفذت الدولة العبرية فجر الأحد ضربات جوية على مواقع في جنوب سورية اسفرت عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين لقوات النظام من جنسيات غير سورية بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان المحسوب على «الاخوان المسلمين» وينشط من لندن. وكان الجيش الاسرائيلي تبنى هذه الغارات، مشيرا الى ان القصف جاء ردّاً على اطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل. على صعيد آخر، قال ترامب في تغريدة قبيل مغادرته واشنطن الى لندن «نسمع انّ روسيا وسورية، وبدرجة اقلّ ايران، تشنّ قصفاً جهنّمياً على محافظة ادلب في سورية، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء. العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!». ومنذ اواخر ابريل، تشهد محافظة ادلب وبعض الأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة غارات مكثفة ينفّذها النظام وحليفته روسيا، وكذلك اشتباكات دامية بين «هيئة تحرير الشام» وفصائل متحالفة معها وقوات النظام.

