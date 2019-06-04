عربيات ودوليات

أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن البيت الأبيض حاول بالفعل إخفاء سفينة حربية تحمل اسم السيناتور الراحل جون ماكين عن الأنظار خلال زيارة دونالد ترامب الأخيرة لليابان، وقدمت احتجاجا إلى البيت الأبيض لمحاولته تسييس احتفال عسكري. وقال وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان مؤكدا معلومات نشرتها الأربعاء صحيفة «وول ستريت جورنال» إن المحيطين بالرئيس الأميركي اتصلوا «مباشرة» بالأسطول الأميركي السابع المتمركز في اليابان «وأصدروا تعليمات بألا تكون السفينة يو أس أس ماكين ظاهرة» خلال زيارة ترامب. وقال شاناهان إن هذه «التعليمات لم تنفذ».

