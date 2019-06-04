عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت وسائل اعلام اميركية ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «يشعر بالقلق» من احتمال أن تقابَل خطة السلام للشرق الأوسط التي أعدها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتشكيك وتعتبر «غير قابلة للتطبيق».

وستكشف الجوانب الاقتصادية من هذه الخطة التي تهدف إلى تسية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين في مؤتمر ينظم في المنامة في 25 و26 يونيو. وتكشف تصريحات بومبيو التي أدلى بها في لقاء خاص مع «مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية» ونقلتها صحيفة «واشنطن بوست» أولا، أنه حتى داعمي الخطة الأميركية يتوقعون أن ينظر إلى هذه الخطة لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين بتشكيك عميق.ونقلت الصحيفة عن تسجيل لحديث بومبيو في هذا الاجتماع أن «الخطة يمكن أن ترفض قد يقول البعض في نهاية المطاف إنها لا تتضمن شيئا جديدا خاصا وهذا لا يناسبني وإنها تتضمن أمرين جيدين وتسعة أمور سيئة لذلك لست معنيا بها». واعترف بومبيو بأن الخطة تميل لمصلحة اسرائيل لكنه عبر عن أمله في أن تتم دراستها. وقال «اتفهم لماذا يعتبر الناس أنه اتفاق يمكن أن يحبه الاسرائيليون وحدهم». وتابع «اتفهم هذه النظرة لكن آمل ان يتم إفساح المجال للإصغاء».

وبشأن مؤتمر البحرين الاقتصادي المزمع عقده نهاية الشهر الحالي، قال بومبيو إنه إذا وافقت الكويت على الحضور فإن جميع دول الخليج ستحضر -ولو للاستماع- على الأقل. وأضاف أنه «من الصعب على دول الخليج أن تعرب عن دعمها الكامل قبل إطلاعها على النص الكامل للمبادرة».

وفي اول تعليق له أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن شكوك وزير خارجيته بجدوى «صفقة القرن»مفهومة بالنسبة له، لكنه يعتبر ان خطته واعدة.وقال ترامب في إحاطة إعلامية «أنا أتفهم عندما يقول مايك ذلك. لأن العديد من الأشخاص يعتقدون أن هذا مستحيل. لكني اعتقد ان ذلك ممكن».وأضاف «نحن نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة الشرق الأوسط بوضع خطة سلمية للتسوية. وإذا استطعنا التوصل لخطة سلام في الشرق الأوسط، فسيكون ذلك جيدا». إلى ذلك أكد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر في مقابلة بثت الأحد أن الفلسطينيين يستحقون «تقرير المصير»، وذلك في حديثه عن الخطة الأميركية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال كوشنر في برنامج تلفزيوني على محطة «أتش بي أو» التلفزيونية «أعتقد أنهم يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير. سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية»، من دون القول ما إذا كانت الخطة ستتضمن حل الدولتين.

وعما إذا كان بمقدور الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي، قال: «هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم».

