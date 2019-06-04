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لندن الوكالات: وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة صباح امس في زيارة تثير جدلا واسعا، وتستمر ثلاثة أيام. وقبل هبوط طائرته بلحظات، انتقد ترامب عمدة لندن صادق خان، الذي سبق أن انتقده في الماضي.

وهبطت الطائرة الرئاسية الأميركية «أير فورس وان» في مطار ستانستد شمال شرقي لندن، في تمام التاسعة بحسب التوقيت الصيفي البريطاني.وسيلتقي ترامب في زيارته أعضاء من العائلة الملكية، ومن المتوقع أن يناقش قضايا التغير المناخي وشركة التقنية الصينية هواوي، في محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقبل هبوط الطائرة الرئاسية غرد ترامب على تويتر قائلا إن مستر خان - الذي قال في وقت سابق إن المملكة المتحدة «لن تبسط السجادة الحمراء» لترامب - كان «فاشلا متحجر المشاعر»، لكن الرئيس أضاف أنه لايزال يتطلع إلى زيارته.

وكان عمدة لندن شن هجوما لاذعا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل زيارته لبريطانيا. وقارن خان اللغة التي يستخدمها ترامب لحشد أنصاره بتلك التي درج «فاشيو القرن العشرين» على استخدامها حسب وصفه، في إشارة إلى أتباع الفاشية وهي حركة وطنية استبدادية أسسها عام 1919 حاكم إيطاليا آنذاك بينيتو موسوليني. ففي مقال بصحيفة «ذي أوبزرفر» البريطانية، انتقد عمدة لندن الحفاوة الرسمية التي سيُستقبل بها ترامب وزوجته ميلانيا كضيفي شرف للملكة إليزابيث أثناء زيارتهما بريطانيا.وكتب خان أن «الرئيس دونالد ترامب لا يعدو أن يكون أحد أفظع النماذج لخطر دولي متعاظم. فاليمين المتطرف في تصاعد حول العالم مما يهدد حقوقنا وحرياتنا التي نلناها بشق الأنفس والقيم التي ميّزت مجتمعاتنا الديموقراطية الليبرالية طوال سبعين عاما». وقال إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وزعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان ورئيس حزب البريكست في بريطانيا نايجل فاراج جميعهم يستخدمون لغة فاشيي القرن العشرين المجازية الباعثة على الفرقة من أجل كسب دعم الجماهير لهم وإن بطرق «شريرة جديدة».

ويضيف خان -الذي ظل على عداء مع ترامب منذ أن أصبح عمدة للندن في 2016- قائلا إن «هذا رجل (يقصد الرئيس الأميركي) حاول أيضا استغلال مخاوف اللندنيين عقب الهجوم الإرهابي الفظيع على مدينتنا.. ووصف البراهين العلمية القوية التي تحذر من مخاطر تغير المناخ بأنها أخبار ملفقة، ويحاول الآن التدخل بصفاقة في انتخاب قيادة حزب المحافظين بدعمه بوريس جونسون للمنصب ظنا منه أن ذلك سيمكِّنه من كسب حليف في رئاسة الحكومة (البريطانية) لأجندته الباعثة على الفرقة».

وسيبحث ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية عددا من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك وقضايا ثنائية مشتركة في مقدمتها توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين خاصة بعد اتمام خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي اضافة الى مخاوف استخدام شركة صينية لتكنولوجيا الجيل الخامس في التجسس.من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في تصريح صحافي ان بلاده «ستدرس بعناية المسائل الفنية لضمان عدم السماح لاي دولة كانت استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في أغراض تجسسية» في إشارة الى الصين.ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن هانت القول ان «السلطات المعنية البريطانية الفنية لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إمكانية السماح لشركة هواوي بالمشاركة في بعض المشاريع الخاصة ببناء شبكة الجيل الخامس مشيرا الى انه سيبحث هذه القضية وقضايا أخرى مع نظيره الأميركي خلال الزيارة. وكان الرئيس الأميركي اصدر اخيرا قرارا تنفيذيا يمنع فيه الشركات الأميركية من استخدام معدات اتصالات تصنعها شركات يعتقد أنها تشكل خطورة على الأمن القومي.وبينما لم يذكر الأمر التنفيذي أي دولة أو شركة معينة بالاسم فقد وصف مسؤولون أميركيون هواوي من قبل بأنها تشكل تهديدا وحثوا الدول الحليفة على عدم استخدام معدات الشركة الصينية في شبكات الجيل الخامس المرتقبة.

