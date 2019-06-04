عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: صرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن مبادرة «عدم الاعتداء» التي اقترحتها إيران على الدول الخليجية «تستحق التجاوب» في حين أكدت ايران انها لا تفرق بين الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة مشترطة أن «تغير الولايات المتحدة سلوكها» بشكل ملحوظ للموافقة على التفاوض معها وصرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، بأن مبادرة عدم الاعتداء التي اقترحتها إيران على الدول الخليجية «تستحق التجاوب» وقال في المقابلة إنه «لا يوجد تصور عربي مشترك تجاه إيران» وإن «مبادرة عدم الاعتداء التي أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تستحق النظر والدراسة والتجاوب وتحديد المخاوف التي تشكلها إيران لمعالجتها مع طهران بشكل مباشر».وأكد آل ثاني أنه «لم تتم مناقشة هذه المبادرة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة».

إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا كان يهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني فقد حقق هدفه بالتأكيد مستبعدًا في الوقت التفاوض بين طهران وواشنطن. وأوضح ظريف في مقابلة مع شبكة «أي بي أس» الأميركية أن «استمرار ضغط الرئيس الأميركي ربما يؤثر على سوق السكن لكنه لايؤثر على سياسات إيران». وأضاف أن «إيران لا تفرق بين الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة» واصفا ما تقوم به واشنطن بأنه «إرهاب اقتصادي».

واجريت المقابلة مع الوزير الإيراني قبل أن يعلن وزيرلا الخارجية الاميركي مايك بومبيو الأحد استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة.

وقال ظريف «احتمال إجراء مباحثات مع أميركا ضئيل لأن المباحثات من وجهة نظر الأميركان تعني مواصلة الضغوط « مشيرًا إلى أنه «يجدد مطالبته للولايات المتحدة بأن لا تهدد أي إيراني كما قلت سابقًا في المفاوضات النووية عام 2015 في العاصمة النسماوية فيينا». وأكد ظريف أنه «إذا واصلت الولايات المتحدة حملتها القصوى للضغط على إيران، فسوف تواجه عواقبها، وأن الاحترام هو السبيل الوحيد لمواجهة إيران».

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، إن «التغيير الشامل لسلوك الولايات المتحدة وأفعالها إزاء الأمة الإيرانية هو المعيار» الذي سيؤخذ في الاعتبار قبل أي تفاوض محتمل، معتبراً أن بومبيو «يلعب على الكلمات».

وكان وزير الخارجية الأميركي، قال من سويسرا إن واشنطن مستعدة للنقاش مع إيران عندما تتصرف كدولة عادية وهي المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق الدولي مع إيران، بهذا الوضح استعدادها لبدء حوار بلا شروط مسبقة مع إيران.

