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سيول- الوكالات: ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية امس أن كيم يونغ تشول المسؤول الكوري الشمالي الكبير وكبير مبعوثي بيونغ يانغ النوويين سابقا رافق الزعيم كيم جونغ أون إلى حفل فني يوم الأحد في إشارة إلى أن رئيس جهاز المخابرات السابق حي وما زال يمثل قوة في هيكل السلطة بكوريا الشمالية.

ويأتي ظهور هذا المسؤول بعد أنباء متضاربة عن اعدامه وعن تغييرات في الفريق الذي قاد التفاوض مع الولايات المتحدة العام الماضي قبل انهيار المحادثات النووية إثر فشل زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق خلال قمة في فبراير. وذكرت الوكالة أن كيم يونغ تشول كان العاشر من بين 12 «مسؤولا كبيرا» رافقوا كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو خلال حضورهما عرضا فنيا للهواة من زوجات ضباط في الجيش الكوري الشمالي يوم الأحد.

وكانت صحيفة «تشوسون إلبو» الكورية الجنوبية قد ذكرت الجمعة نقلا عن مصدر كوري شمالي لم تحدده أن كيم يونغ تشول الذراع اليمنى لكيم جونغ أون والذي كان نظير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل قمة هانوي الفاشلة أحيل لمعسكر عمل وإعادة تثقيف.

وعندما سئل بومبيو يوم الأحد عن آخر اتصال أجرته الولايات المتحدة مع كيم يونغ تشول ومع كوريا الشمالية بوجه عام امتنع عن الرد قائلا «نجري مفاوضاتنا بشكل غير معلن».

وكان بومبيو ذكر في مقابلة مع «إيه.بي.سي نيوز» في الخامس من مايو حين سئل عن التقارير بشأن «التغيير» في فريق التفاوض الخاص بكيم، أن من الواضح أن نظيره في المستقبل سيكون شخصا آخر. وأضاف «لكن لسنا متأكدين من ذلك». وأضاف «مثلما يقرر الرئيس ترامب (فريق) التفاوض الخاص به، فإن على الزعيم كيم اتخاذ قراراته فيما يتعلق بمن سيطلب منه خوض هذه المناقشات».

