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احتفلت مدرسة الكويت الأميركية بتخريج الدفعة السادسة من طلبتها (العام 2019) وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو في قاعة دسمان بفندق راديسون بلو بحضور أعضاء مجلس الادارة وناظر المدرسة بيتر وليامز وأولياء الأمور الكرام الذين شاركوا أبناءهم فرحة التخرج وتمنوا لهم استمرار التفوق والنجاح في حياتهم الجامعية.

وتخلل الحفل كلمة مديرة المدرسة أمينة الشطي التي حثت الطلبة على ضرورة مواصلة الاجتهاد خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب جهداً اكبر في التحصيل الدراسي، وأشادت بجهودهم خلال الأعوام الدراسية الماضية وبتعاون الأهل وأولياء الأمور مع المدرسة وصولا إلى هذا اليوم المبهج، كما تمنت للخريجين مستقبلا زاهرا حافلا بالانجازات المثمرة.

وفي الختام تم تكريم الطالبات والطلبة الخريجين وتسليم شهادات التخرج وشهادات التقدير تشجيعا للطلبة على التفوق.

