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نظمت مدرسة التميز الباكستانية الإنكليزية الخاصة حفل تخرج المرحلة الثانوية في قاعة تاج فندق الملينيوم في السالمية بحضور كل من د. مشعل المشعان رئيس مجلس الإدارة، محمد بشير مدير المرحلة الثانوية، محمد فضل عثمان ناظر المدرسة، أنوج قانقولا مدير تطوير الأعمال في المجلس الثقافي البريطاني، د. عمر جاويد ممثل السفارة الباكستانية، علي جوهر ممثل وزارة التربية - التعليم الخاص، عبدالمعز فؤاد مدير معهد الأثري، إحسان الله مدير المرحلة المتوسطة بالمدرسة وعدد من مديري المدارس الأجنبية وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

