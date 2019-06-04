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أعلن فندق هوليداي إن الكويت - السالمية عن أسماء الرابحين في السحب الرمضاني الأسبوعي الأول والذي نظمته إدارة الفندق بالتعاون مع الممثل الرسمي لوزارة التجارة والصناعة في الكويت والممثلين الرسميين لطيران الملكية الهولندية. وقد تسلم الرابحون في السحب تذاكر سفر لأمستردام وفيينا وباريس برعاية شركة طيران الملكية الهولندية وبرعاية بنك الكويت الدولي.

مع تبقي سحب واحد، يتيح فندق هوليداي إن الكويت - السالمية لضيوفه فرصة دخول السحب على العديد من تذاكر السفر لوجهات أوروبية مميزة مقابل كل 10 دنانير ينفقها الضيوف في مطاعم الفندق والخيمة الرمضانية.

